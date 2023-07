Roland Kaiser: 2024 will er noch eine Schippe drauflegen!

Dresden - Fünf ausverkaufte Konzerte innerhalb von zehn Tagen - die Kaisermania in Dresden hat in diesem Jahr eine neue Stufe erreicht. Doch Roland Kaiser (71) hat immer noch nicht genug: Zu seinem Künstlerjubiläum will er 2024 noch eine Schippe drauflegen und einige der größten Arenen des Landes füllen!