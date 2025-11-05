Termine für Kaisermania 2026 fix! An diesem Tag startet der Vorverkauf

Dresden - Es geht schon wieder los! Die Termine für das beliebte Dresdner Schlagerevent "Kaisermania" von Roland Kaiser (73) im kommenden Jahr stehen endlich fest. Fans müssen aber schnell sein, denn die Karten werden aufgrund einer Besonderheit diesmal noch begehrter sein.

Roland Kaiser (73) tritt auch 2026 bei der "Kaisermania" in Dresden am Elbufer auf. © Sebastian Kahnert/dpa

Schlagerfans aufgepasst: Am 11. November um 15 Uhr könnt Ihr Euer Highlight für 2026 buchen. Dann startet der Vorverkauf für die "Kaisermania" in der Elbflorenz.

Schlagerstar Roland Kaiser wird am 31. Juli und 1. August sowie am 7. und 8. August die Landeshauptstadt wieder in einen musikalischen Ausnahmezustand versetzen und Tausende Schlagerfans ans Elbufer locken. Dort haben fast 50.000 Besucher die Chance, ihren Schlagerliebling live zu erleben.

Karten gibt es am kommenden Dienstag exklusiv auf Eventim. Wie viel die Tickets kosten, erfährt man erst am Tag selbst.

Einen Wermutstropfen wird es nächstes Jahr allerdings geben: Wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten, wird es 2026 keine Liveübertragung der "Kaisermania" im TV mehr geben.

Grund sei die wiederholte Kritik an der TV-Tonqualität.