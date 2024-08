Roland Kaiser: So toll liefen die vier Kaisermania-Konzerte in Dresden

Dresden - Der Rausch ist vorbei, das Kaiser-Fieber pausiert ein Jahr. Am Samstag fand das letzte der insgesamt vier Kaisermania-Konzerte bei den Filmnächten am Elbufer statt. Dresden feierte den 50. Auftritt von Roland Kaiser (72) - und der Kultsänger schmetterte 50 Hits, plus die Dresden-Hymne "Affäre" zum Mitsingen.

Die Filmnächte-Chefs Johannes Vittinghoff (l.) und Matthias Pfitzner (r.) gratulieren Schlagerstar Roland Kaiser mit Blumen und dem Filmnächte-Award. © Agentur Sender und Empfänger

Dass alle vier Konzerte ausverkauft waren, bedarf eigentlich keiner Erwähnung - rund 48.000 Fans jubelten an je zwei Freitagen und Samstagen vor der Bühne.

Noch einmal so viele ließen sich auf Decken an den Elbwiesen nieder, lauschten auf der Augustusbrücke oder auf dem Sonnendeck des Salonschiffes "Gräfin Cosel" den Songs. Die Stadt war voller Fans in schwarzen oder pinken Kaiser-Shirts und "RK"-Haarreifen.

Der Kaiser ist in Dresden Kult. "Er hat nicht nur Musikgeschichte geschrieben, er hat die Filmnächte am Elbufer geprägt wie kein anderer Künstler", so die Filmnächte-Chefs Johannes Vittinghoff und Matthias Pfitzner.

Beide überreichten Kaiser deshalb am gestrigen Samstag den "Filmnächte-Award". "Ich bin sehr dankbar für die unvergesslichen Momente, die wir gemeinsam erleben durften. Es ist mir immer wieder eine große Freude, hier mit meiner Band live spielen zu können", freute sich Roland Kaiser.

"Aber ohne meine wunderbaren Fans wäre die Kaisermania nicht das, was sie heute ist. Meine Fans machen diese Shows erst zu etwas ganz Besonderem."