Roland Kaiser in Leipzig: Dann holt er plötzlich Special Guest auf die Bühne

Leipzig - Anlässlich seines 50. Bühnenjubiläums ist Roland Kaiser (72) auf großer Open-Air-Tour und spielt erstmalig in den großen Stadien. So auch in der ausverkauften Leipziger Red Bull Arena vor rund 44.000 Zuschauern.

Die Wartezeit bis zum Einlass wurde mit aufgeregten Gesprächen und dem ein oder anderen Getränk verkürzt. Einige der Kaiser-Anhänger fallen direkt ins Auge. So auch ein Fan mit " Rammstein -Cap" – wie passt Rock und Schlager zusammen? "Es ist einfach so, keine Ahnung wieso; aber ich bin nicht alleine, es sind viele, die beides mögen!", lautete die Antwort.

Der erste Fan war bereits sechs Uhr morgens da. "Ich liebe ihn einfach, ich will ganz vorne dabei sein", so der 18-jährige Tobias.

Ein Fan begeisterte mit einer selbst gemachten "RK"-Jacke. © Nico Schimmelpfennig

Die ersten Töne von "Santa Maria" erklangen, und der große Arena-Kessel verwandelte sich in einem riesigen Chor. Der Song "Dich zu Lieben" wurde in einer Art Technorock-Version präsentiert und in den Zuschauerrängen tanzte ein Mann in Ekstase mit - so sprangen immer mehr von ihren Stühlen auf.

Mit Einbruch der Dunkelheit verwandelte sich das Stadion immer mehr zu einer bunten Discokugel.

Zwischen den Songs rief das Publikum immer "Wohoo ohh ohhooo" und auf der Bühne stand ein gerührter Kaiser.

"Ich danke jedem einzeln von euch, dass ihr gekommen seid. Ich erwarte das nicht. Es ist schön, euch zu spüren, und wir haben hier irrsinnig viel Spaß auf der Bühne. Vor ein paar Jahren hätte ich nie im Traum daran gedacht, in einem Stadion zu spielen", so der 72-Jährige.

50 Songs gab es insgesamt für die Fans, manche verpackt in einem Medley aus verschiedenen Songs. Und dann gab es noch eine große Überraschung. Das Lied "Warum hast du nicht nein gesagt" ist ein Duett, und seine Duett-Partnerin Maite Kelly (44) war heute ausnahmsweise mit dabei.

Die Stimmung war so riesig, dass Kaiser gleich verriet: "Ich weiß genau, ich werde mein sechzigstes Bühnenjubiläum hier in Leipzig feiern." Sein Fazit am Ende: "Es war ein grandioser Abend." Als Nächstes wird Kaiser wieder zur beliebten "Kaisermania" am Elbufer in Dresden erwartet.