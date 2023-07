Schlange stehen für Roland Kaiser: Fans stürmen Autogrammstunde im Elbepark

Dresden - Großer Ansturm vor den Rolltoren der Media-Markt-Filiale im Dresdner Elbepark! Zahlreiche Fans von Roland Kaiser (71) wollten sich am heutigen Donnerstagabend nicht die Chance entgehen lassen, das brandaktuelle Album "Neue Perspektiven" vom Schlagerstar höchstpersönlich signiert zu bekommen. Dafür standen sie teils sogar bis zum Eingang des Shopping-Centers.

Jana (41) steht mit ihrer Tochter seit 19.45 Uhr an. Sie verbindet mit dem Musiker ein "Lebensgefühl", wie sie sagt. "Dieses Jahr sind wir zum ersten Mal in Dresden auf der Kaisermania", freut sich die 41-Jährige.

So auch Kathrin (47), die extra aus Mecklenburg-Vorpommern angereist ist: "Wir fahren überall hin, wo Kaiser ist", erzählte die 47-Jährige.

Obwohl der Elektronik-Markt erst ab 22 Uhr zur Autogrammstunde eingeladen hatte, fanden sich einige Fans bereits kurz vor 19 Uhr ein, um sich den besten Platz in der Warteschlange zu sichern.

Kim, Lena, Fabian und Nick (v.l.n.r.) sind über ihre Eltern zur Musik von Roland Kaiser gekommen. © Malte Kurtz

In der Schlange tummeln sich dabei Fans aller Altersklassen. Einige haben sich Hocker mitgebracht, einige haben sich auf den Boden gesetzt.

So auch die Vierergruppe um Kim (17), Lena (16), Fabian (16) und Nick (17). Schon ihre Eltern seien Fans des Kaisers gewesen, deshalb sind sie am Donnerstagabend zur Autogrammstunde hergekommen. Fabian erzählt, dass er am Wochenende erstmalig selbst auf die Kaisermania gehen werde.

Angela (68) und Katja (41) wiederum sind bereits langjährige Fans. Katja benannte ihre Tochter (17) sogar nach dem Song "Joana".

Insgesamt hört man von vielen Anwesenden in der Warteschlange, dass sie sich bei Roland Kaiser an ihre Jugendzeit erinnert fühlen.