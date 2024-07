Viel Spaß und besondere Geschäftsidee: Diese Fans genießen Kaiser-Feeling auf den "billigen Plätzen"

Dresden - Extreme! Eine Stadt im Kaiser-Fieber. Dieser Tage will wohl ganz Dresden zu ihm: Schlager-Ikone Roland Kaiser (72). So verwundert es nicht, dass sich am heutigen Freitagabend neben den knapp 12.000 Zuschauern vor der Bühne auch Tausende Kaiser-Verrückte auf den Weg ans Elbufer machten.