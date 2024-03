Romina Palm und Christian Wolf: Ist sie eifersüchtig auf den Sohn ihres Freundes?

Köln - In Fitness-Influencer Christian Wolf (28) scheint Model Romina Palm (24) ihren Traummann fürs Leben gefunden zu haben. Der dürfte momentan aber ganz woanders mit seinen Gedanken sein!

Seite an Seite genießen Romina Palm und Christian Wolf die Vorzüge eines Luxuslebens. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Romina Palm

Denn erst vor Kurzem wurde der Unternehmer und Gründer der heftig in der Kritik stehenden Fitness-Marke "More Nutrition" zum ersten Mal Papa.

Allerdings nicht mit Herzensdame und Ex-GNTM-Kandidatin Romina, sondern mit Ex-Frau Antonia Elena (31). Für die 24-Jährige allerdings überhaupt kein Thema, oder doch?

In ihrer Instagram-Story sprach die Ex von Instagram-Koch Stefano Zarrella (33) nun über das Leben innerhalb der frischen Patchwork-Familie. "Für mich ist einfach nur wichtig, dass ich den Dreien jetzt alle Zeit der Welt und vor allem ganz viel Freiraum lasse. Das ist ihr Moment und ich stelle mich ganz hinten an", verriet die 24-Jährige.

Trotz der Tatsache, dass den Muskelprotz fortan ein Kind mit seiner Verflossenen verbindet, stellt sich Romina wohl wissend ans Ende der Nahrungskette.

"Christian weiß, dass ich immer da bin und Baloo und ich jedes Mal im Hotelzimmer ganz gespannt auf ihn warten."