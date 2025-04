Romina Palm verlässt Deutschland! Hierhin zieht es das Model wohl bald

Vor vier Jahren belegte Romina Palm (25) bei GNTM den 4. Platz - trotzdem ist das Model regelmäßig auf den roten Teppichen dieser Welt zu Gast. © Gerald Matzka/dpa

In wenigen Wochen erwartet die Ex-Freundin von Koch-Influencer Stefano Zarrella (34) ihr erstes Kind, will ihre Zukunft von da an ganz anders aufstellen.

Denn: Die 25-Jährige wird Köln verlassen! Das gab die ehemalige Teilnehmerin von "Germany's Next Topmodel" taufrisch auf Instagram preis.

"Ich habe in einer Fragerunde schon mal ganz leicht angeschnitten, dass unsere Zukunft nicht in Köln stattfinden wird, und dementsprechend heißt es, dass ich hier ausziehen werde." Zuletzt hatten die werdende Mama all ihre Emotionen überrannt, als sie nach längerer Zeit in ihre Kölner Bude zurückgekehrt war.

"Ich muss zugeben, ich bin gerade schon ein bisschen emotional geworden, als ich hier hereingekommen bin, weil ich einfach realisiert habe, dass es das allerletzte Mal sein wird, dass ich hier in dieser Wohnung bin", fasste die 25-Jährige ihre Gefühlslage vor Kurzem emotional zusammen.

Und wohin zieht es die Fitness-Fanatikerin? Offiziell ist zwar noch nichts bekannt - aber eigentlich kommt nur ein Ort infrage.