"Rosi ist ja nicht mehr da": So feiert Christian Neureuther Heiligabend

Ex-Skiprofi Christian Neureuther freut sich auf Heiligabend mit der Familie. Der 76-Jährige gewährt kleine Einblicke – und erzählt, worauf er sich freut.

Von Marco Schimpfhauser

München - Auch wenn zum nunmehr dritten Mal eine geliebte Person nicht mit am Tisch sitzen kann, freut sich Ex-Skirennläufer Christian Neureuther (76) auf Heiligabend mit der Familie.

Christian Neureuther (76) hofft wieder auf neue Ski unterm Weihnachtsbaum – wie schon seit Kindestagen an.
Christian Neureuther (76) hofft wieder auf neue Ski unterm Weihnachtsbaum – wie schon seit Kindestagen an.  © Malin Wunderlich/dpa

Mit ihm werden Sohn Felix (41), dessen Frau Miriam (35) und deren vier Kinder feiern, wie die "AZ" berichtet.

"Früher hat Rosi gekocht, jetzt übernimmt Miri den Rehrücken. Rosi ist ja nicht mehr da", erzählt der 76-Jährige über das Weihnachtsfest im eigenen Hause.

Christian Neureuthers Ehefrau Rosi Mittermaier starb im Januar 2023 an den Folgen einer Krebserkrankung. Die beiden gaben sich 1980 das Ja-Wort.

Der Ex-Skiprofi war einer von zahlreichen prominenten Gästen, die Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (58) Anfang der Woche eingeladen hatte. Anlass war das erste eigene Adventskonzert des Landesvaters in der Münchner Residenz.

Neureuther erzählte bei der Veranstaltung auch, dass er sich schon jetzt auf ein besonderes Geschenk freut: "Ich hoffe, dass ich dieses Jahr auch ein paar neue Ski von meinen Kindern bekomme."

Rosi Mittermaier starb im Januar 2023 im Alter von 72 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung. (Archiv)
Rosi Mittermaier starb im Januar 2023 im Alter von 72 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung. (Archiv)  © Angelika Warmuth/dpa

Denn genau das – neue Ski – gab es bereits vor vielen Jahrzehnten für den damals noch kleinen Christian Neureuther auch immer nur zu Weihnachten.

Titelfoto: Montage: Angelika Warmuth/dpa + Malin Wunderlich/dpa

