Ross Antony verrät im TV ungewöhnliches Geschenk von Ehemann: "Tolles Gefühl!"

Hamburg - In einem Monat ist Weihnachten und auch die Themen in der aktuellen Folge der "NDR Talk Show" von Freitagabend schwangen schon in die weihnachtliche Richtung. Zumindest bei Gast Ross Antony (49). Der Schlagersänger plauderte über seine Weihnachtsbaum-Tradition und über ein ganz spezielles Geschenk von seinem Mann, Paul Reeves (49).