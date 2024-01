Ross Antonys Abnehm-Geheimnis: "Ich bin jetzt viel glücklicher"

Seine Follower und VIP-Kollegen überschlugen sich in den Kommentaren mit Glückwünschen und vor allem mit einer Frage: Wie hatte es Ross bloß geschafft, so schnell abzunehmen?

Auf Instagram präsentierte sich Antony in ganz neuem Look: In nur sechs Monaten hatte der Sänger etliche Kilo verloren .

Neben einer gesünderen Ernährung setzte Ross auf eine tägliche Sportroutine. © Bildmontage: Screenshots/Instagram/rossantonycom

Jeder weiß, wie anstrengend der komplette Verzicht auf Süßigkeiten oder fettiges Essen sein kann. Daher hätten die beiden Musikstars ganz einfach auf kleinere Essensportionen geachtet und gesündere Lebensmittel in ihren Alltag integriert.

"Wir haben immer dem anderen geholfen, wenn er einen schwachen Moment hatte", teilte Ross dankbar mit.

Neben einer Ernährungsumstellung stand bei der Ross-Reeves-Diät natürlich auch eine Menge Sport auf dem Programm.

"Wir sind sehr oft schwimmen gegangen – also dreimal in der Woche, auf jeden Fall. Dann haben wir Tennis gespielt (...) und was uns am meisten geholfen hat, war Golf spielen, weil man auf dem Golfplatz auf jeden Fall sechs bis sieben Kilometer läuft!"

"Also ich muss sagen, ich war immer ein glücklicher Typ, aber jetzt bin ich viel glücklicher, weil ich mich besser bewegen kann", freute sich Ross berechtigterweise über seinen großen Abnehmerfolg.