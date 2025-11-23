RTL-Moderatorin ganz offen: Dieses Tabu-Thema ist für Janique Johnson kein Problem
Köln - Wetterfee im Mutterglück! Rund vier Monate vor der geplanten Geburt ihres Babys spricht RTL-Moderatorin Janique Johnson (35) jetzt ganz ungeniert über ihre Gewichtszunahme.
Erst vor knapp zwei Monaten hatte sich die 35-Jährige via Social Media zu Wort gemeldet und vor ihrer Community die Baby-Bombe platzen lassen.
Mittlerweile steht sogar das Geschlecht fest: Die Moderatorin erwartet ein Mädchen. Beim RTL-Spendenmarathon stand für die Halb-Amerikanerin aber ein anderes Thema im Vordergrund.
Im Gespräch mit Heimatsender RTL plauderte die 35-Jährige charmant und offen über ihre zusätzlichen Kilos, die sich in der Schwangerschaft aufgebaut hätten. "Ich habe jetzt schon einiges zugenommen tatsächlich. Also aktuell sind es auch schon so 17 Kilo oder so, die schon zugelegt habe."
Mithilfe ihrer Hebamme, Büchern rund ums Thema Schwangerschaft und jeder Menge Übungen mit Gymnastikball versucht sie trotzdem, die Ruhe zu bewahren, "weil ich glaube, dass da noch einiges auf mich zukommt", erklärt sie.
Janique Johnson soll Mädchen im Frühjahr zur Welt bringen
Kurz vor dem Jahreswechsel blickt sie angesichts ihrer Schwangerschaft gut gelaunt auf 2025. "Ich gehe auf jeden Fall mit Muttergefühlen aus dem Jahr. Das ist eine ganz besondere und spannende Zeit in meinem Leben."
Im kommenden Frühjahr soll die Geburt ihres Töchterchens voraussichtlich stattfinden. Einen passenden Namen haben sie und ihr Ehemann derweil aber noch nicht gefunden - der Grund: Beide waren der felsenfesten Überzeugung, einen Jungen zu bekommen.
"Deswegen hatten wir super viele Jungennamen und fanden das auch gut, weil uns keine Mädchennamen eingefallen sind. Wir haben ein paar Ideen, aber es hat sich noch nicht so angefühlt wie: Ja, das ist unser Kind. Also deswegen da. Zum Glück haben wir noch ein bisschen Zeit", fasst sie es zusammen.
Titelfoto: IMAGO / Future Image