RTL-Moderatorin ganz offen: Dieses Tabu-Thema ist für Janique Johnson kein Problem

Köln - Wetterfee im Mutterglück! Rund vier Monate vor der geplanten Geburt ihres Babys spricht RTL-Moderatorin Janique Johnson (35) jetzt ganz ungeniert über ihre Gewichtszunahme.

RTL-Moderatorin Janique Johnson (35) steckt aktuell mitten in ihrer Premieren-Schwangerschaft. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Janique Johnson

Erst vor knapp zwei Monaten hatte sich die 35-Jährige via Social Media zu Wort gemeldet und vor ihrer Community die Baby-Bombe platzen lassen.

Mittlerweile steht sogar das Geschlecht fest: Die Moderatorin erwartet ein Mädchen. Beim RTL-Spendenmarathon stand für die Halb-Amerikanerin aber ein anderes Thema im Vordergrund.

Im Gespräch mit Heimatsender RTL plauderte die 35-Jährige charmant und offen über ihre zusätzlichen Kilos, die sich in der Schwangerschaft aufgebaut hätten. "Ich habe jetzt schon einiges zugenommen tatsächlich. Also aktuell sind es auch schon so 17 Kilo oder so, die schon zugelegt habe."

Mithilfe ihrer Hebamme, Büchern rund ums Thema Schwangerschaft und jeder Menge Übungen mit Gymnastikball versucht sie trotzdem, die Ruhe zu bewahren, "weil ich glaube, dass da noch einiges auf mich zukommt", erklärt sie.