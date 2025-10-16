Sie schwebt auf Wolke sieben: RTL-Moderatorin gibt süße News im TV bekannt
Köln - Das erlebt man auch nicht alle Tage: RTL-Moderatorin Janique Johnson (35) hat im TV für eine süße Überraschung gesorgt! Sie hat ihre Schwangerschaft bekannt gegeben.
"Namenssuche spielt hier tatsächlich auch eine große Rolle - für mich in Zukunft", verrät die 35-Jährige in den RTLZWEI-News am Mittwoch (15. Oktober) und verkündet freudige private Neuigkeiten.
"Zum Schluss habe ich noch eine ganz persönliche Nachricht für euch, die sich so langsam nicht mehr so gut verbergen lässt", so die Moderatorin, während sie ihren Baby-Bauch zeigt. "Unser RTLZWEI-Newsteam vergrößert sich und ich stehe hier seit Kurzem nicht mehr alleine vor der Kamera."
Die Deutsch-Amerikanerin ist seit April 2021 fester Bestandteil der RTLZWEI-Nachrichten. Zudem ist sie auch bei der RTL-Morgensendung "Punkt 6/7/8" als Wetter-Moderatorin zu sehen.
"Ich fühle mich großartig! Mein Partner und ich freuen uns riesig auf die Zukunft zu dritt", verrät Janique im Gespräch mit RTL.
Inzwischen ist die 35-Jährige bereits im vierten Monat schwanger und die Umstände ließen nichts anderes zu, als mit offenen Karten zu spielen.
Janique Johnson hat sich bei RTL zurückgezogen
"Ich war allerdings etwas geschockt, wie schnell mein Bauch wächst! Das ist krass!", zeigt sie sich erstaunt.
Sowohl die in den USA geborene Moderatorin als auch ihr Partner wollen unbedingt Kinder, doch aufgrund ihres Alters sei sie nicht so optimistisch gewesen und habe damit gerechnet, ihre Eizellen einfrieren lassen zu müssen.
"Wir sind beide sehr froh darüber, dass es jetzt sofort geklappt hat", so die RTL-Moderatorin.
Während sie den RTLZWEI-News noch "bis zum Ende" erhalten bleibt, hat sie sich als Wettermoderatorin bereits zurückgezogen.
Um Ostern soll ihr erstes Kind dann auf die Welt kommen. Wie es danach für sie bei RTL weitergeht, könne sie noch nicht sagen.
Erstmal stehe jetzt die Schwangerschaft im Vordergrund. "Ich versuche, so positiv wie möglich zu sein und hoffe, dass alles reibungslos und ohne Komplikationen für meinen Partner, mich und das Kind verläuft", erklärt Janique abschließend.
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO / Horst Galuschka, Instagram/_janiquejohnson_ (Screenshot)