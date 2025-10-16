Sie schwebt auf Wolke sieben: RTL-Moderatorin gibt süße News im TV bekannt

Köln - Das erlebt man auch nicht alle Tage: RTL -Moderatorin Janique Johnson (35) hat im TV für eine süße Überraschung gesorgt! Sie hat ihre Schwangerschaft bekannt gegeben.

Janique Johnson (35) hat ihre Schwangerschaft im TV bekannt gegeben. © IMAGO / Horst Galuschka

"Namenssuche spielt hier tatsächlich auch eine große Rolle - für mich in Zukunft", verrät die 35-Jährige in den RTLZWEI-News am Mittwoch (15. Oktober) und verkündet freudige private Neuigkeiten.

"Zum Schluss habe ich noch eine ganz persönliche Nachricht für euch, die sich so langsam nicht mehr so gut verbergen lässt", so die Moderatorin, während sie ihren Baby-Bauch zeigt. "Unser RTLZWEI-Newsteam vergrößert sich und ich stehe hier seit Kurzem nicht mehr alleine vor der Kamera."

Die Deutsch-Amerikanerin ist seit April 2021 fester Bestandteil der RTLZWEI-Nachrichten. Zudem ist sie auch bei der RTL-Morgensendung "Punkt 6/7/8" als Wetter-Moderatorin zu sehen.

"Ich fühle mich großartig! Mein Partner und ich freuen uns riesig auf die Zukunft zu dritt", verrät Janique im Gespräch mit RTL.

Inzwischen ist die 35-Jährige bereits im vierten Monat schwanger und die Umstände ließen nichts anderes zu, als mit offenen Karten zu spielen.