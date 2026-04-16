RTL-Wetterfee Janique Johnson bringt ihr erstes Kind zur Welt: Es ist ein ...

Köln - Janique Johnson (35) schwebt im absoluten Mutterglück: Im Oktober verkündete die RTL -Moderatorin ihre Schwangerschaft noch live im TV, jetzt darf sie ihr erstes Kind endlich auch in den Armen halten.

RTL-Moderatorin Janique Johnson (35) ist erstmals Mutter geworden. © Bildmontage: Instagram/_janiquejohnson_ (Screenshots)

Auf ihrem privaten Instagram-Kanal teilte die "Wetterfee" einen süßen Schnappschuss, der das winzige Händchen ihrer neugeborenen Tochter zeigt. Dazu schreibst sie sinngemäß: "Der beste Teil von uns bist du. Willkommen, Babygirl!"

Im Interview mit dem Privatsender erklärte die 35-Jährige außerdem: "So viele Monate habe ich mich vorgefreut und trotzdem fühlt es sich noch total surreal an, jetzt plötzlich Mama von so einem kleinen, warmen, weichen und unschuldigen Wesen zu sein."

Weiter gab Johnson dann noch preis, dass die Entbindung ohne Komplikationen verlaufen sei. "Aber als 'einfach' würde ich sie auch nicht bezeichnen", wie sie zusätzlich anmerkte. Teilweise sei die Geburt "sehr herausfordernd" gewesen.

"Mein Respekt für Frauen und Mütter ist seitdem noch mal deutlich mehr gewachsen", betonte die frischgebackene Mutter gegenüber RTL.

Auch die kurzen Nächte nimmt sie mit Humor und Dankbarkeit: "Wir haben Schlafmangel noch nie so genossen wie jetzt."