RTL-Wetterfee Janique Johnson bringt ihr erstes Kind zur Welt: Es ist ein ...
Köln - Janique Johnson (35) schwebt im absoluten Mutterglück: Im Oktober verkündete die RTL-Moderatorin ihre Schwangerschaft noch live im TV, jetzt darf sie ihr erstes Kind endlich auch in den Armen halten.
Auf ihrem privaten Instagram-Kanal teilte die "Wetterfee" einen süßen Schnappschuss, der das winzige Händchen ihrer neugeborenen Tochter zeigt. Dazu schreibst sie sinngemäß: "Der beste Teil von uns bist du. Willkommen, Babygirl!"
Im Interview mit dem Privatsender erklärte die 35-Jährige außerdem: "So viele Monate habe ich mich vorgefreut und trotzdem fühlt es sich noch total surreal an, jetzt plötzlich Mama von so einem kleinen, warmen, weichen und unschuldigen Wesen zu sein."
Weiter gab Johnson dann noch preis, dass die Entbindung ohne Komplikationen verlaufen sei. "Aber als 'einfach' würde ich sie auch nicht bezeichnen", wie sie zusätzlich anmerkte. Teilweise sei die Geburt "sehr herausfordernd" gewesen.
"Mein Respekt für Frauen und Mütter ist seitdem noch mal deutlich mehr gewachsen", betonte die frischgebackene Mutter gegenüber RTL.
Auch die kurzen Nächte nimmt sie mit Humor und Dankbarkeit: "Wir haben Schlafmangel noch nie so genossen wie jetzt."
Nach Mutterschaft: TV-Rückkehr von Janique Johnson ungewiss
Ihre erste Schwangerschaft machte Janique im Herbst 2025 im Rahmen einer Nachmittagsausgabe der RTLZWEI-Nachrichten öffentlich. Auch auf ihrem Social-Media-Kanal erklärte sie damals: "Ich stehe seit Kurzem nicht mehr allein vor der Kamera."
Anschließend ließ die werdende Mama ihre Follower auf Instagram mit regelmäßigen Posts an ihrem wachsenden Babybauch teilhaben. Mitte November verriet die RTL-Bekanntheit dann, dass sie und ihr Partner ein Mädchen erwarten.
Zu Ostern hatte sich die Wettermoderatorin von "Punkt 6/7/8" auch noch einmal im Netz zu Wort gemeldet und erklärt, dass sich ihr "Küken" noch etwas Zeit lasse. Scherzhaft merkte sie dabei an, dass sie selbst "das dickste Ei" sei.
Jetzt ist ihre kleine Tochter endlich auf der Welt und die beiden können sich auf eine spannende Kennenlernzeit freuen. Wann Johnson wieder als Wetterfee vor der Kamera zu sehen sein wird, ist nicht bekannt.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/_janiquejohnson_ (Screenshots)