Rückkehr perfekt: Neuer TV-Job für Jana Wosnitza

Köln/München - Dicke TV-Überraschung von Jana Wosnitza (32)! Die Moderatorin von RTL hat einen neuen Job und kehrt zu ihrem alten Sender zurück.

Im vergangenen Jahr ergatterte Jana Wosnitza sogar eine Gastrolle bei "Unter uns". © Stefan Behrens/RTL/dpa

Bereits zwischen 2017 und 2023 stand die Kölnerin für ihren Ex-Arbeitgeber vor der Kamera - noch in diesem Jahr kehrt sie zurück an alte Wirkungsstätte.

Gemeint ist TV-Sender Sport1! Vom 15. bis 19. Dezember soll die 32-Jährige bei ihrem Heimatsender am Rande der Darts-WM moderieren. Das teilte Sport1 am heutigen Dienstag offiziell mit.

An allen anderen Tagen des Turniers übernimmt Kollegin Katharina Kleinfeldt (32) die Moderation, heißt es in einer Mitteilung. Für Wosnitza dagegen ist es eine Rückkehr in bekannte Gefilde.

Schon vor acht Jahren begann die heutige RTL-Moderatorin ihr Praktikum bei Sport1, absolvierte von 2018 bis 2020 schließlich ihr Volontariat und stand seit 2019 sogar im "Fantalk" und für die 2. Liga vor der Kamera.

Vor zwei Jahren wechselte sie schließlich zu RTL, ist dort insbesondere bei den NFL-Übertragungen an der Seite von Björn Werner (35) oder Coach Esume (51) zu sehen. Auch bei der Europa und Conference League führt die 32-Jährige durch die Sendungen.