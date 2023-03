Ryan Reynolds bald Milliardär? Hollywood-Star beweist überragenden Geschäftssinn

Los Angeles - Hollywood-Star Ryan Reynolds (46) beweist nicht nur bei der Wahl seiner Rollen ein gutes Händchen, sondern auch als Geschäftsmann. Am Mittwoch (Ortszeit) wurde bekannt, dass Mobilfunkanbieter "Mint Mobile", an dem Reynolds große Anteile besitzt, für satte 1,35 Milliarden US-Dollar verkauft werden soll.

Ryan Reynolds (46) beweist sich immer wieder als eifriger Geschäftsmann. © dpa/Charles Sykes

Wie der Schauspieler selbst auf Twitter mitteilte, soll der Mobilfunkanbieter von der US-amerikanischen Telekom-Tochter T-Mobile übernommen werden. Reynolds hatte im November 2019 rund ein Viertel der Anteile von Mint Mobile erworben.

Der Deal könnte den in Kanada geborenen Schauspieler zu einem der reichsten Männer in Hollywood machen. "Ich hätte nie davon geträumt, ein Mobilfunkunternehmen zu besitzen, und ich hätte mir ganz sicher nie träumen lassen, dass ich es an T-Mobile verkaufen würde", schrieb der 46-Jährige auf Twitter. "Das Leben ist seltsam und ich bin unglaublich stolz und dankbar."

Als er einst bei Mint Mobile eingestiegen war, nannte Reynolds die Entscheidung "ein bisschen unkonventionell". "Prominente investieren im Allgemeinen in High-End-Produkte wie Hautpflegemarken oder Unternehmen für köstlichen Gin", sagte er.

Doch das Investment zahlte sich voll aus. Der "Deadpool"-Star, der in einer "kreativen Rolle für Mint" bleiben soll, dürfte Hunderte Millionen Dollar mit dem Deal verdienen. Doch wie reich ist er damit insgesamt?