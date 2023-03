Ryan Reynolds spricht erstmals über Namen seines vierten Kindes und sorgt damit für eine Menge Gelächter

US-Schauspieler Ryan Reynolds (46) ist immer für einen Scherz zu haben. © Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Ob witzige Storys auf Instagram, ulkige Tweets auf Twitter oder verschmitzte Scherze in einem Interview – der Hollywood-Star ist bekannt dafür, das Leben nicht immer allzu ernst zu nehmen.

Kein Wunder also, dass er während des Comedy-Festivals "Just For Laughs" in London die Geburt seines Sprösslings zum Anlass nahm, seine Fans ein wenig zum Lachen zu bringen.

Bisher haben weder er noch seine Frau Blake Lively (35) bestätigt, dass das jüngste Familienmitglied tatsächlich das Licht der Welt erblickt hat. Lediglich ein Artikel des Promi-Portals Page Six und ein Bild der "Gossip Girl"-Darstellerin ohne Babybauch ließen auf die fröhlichen Nachrichten schließen!

Nun scheint Reynolds selbst die News zumindest indirekt bestätigt zu haben.

Als er während der Veranstaltung nämlich gefragt wurde, wie es dem Neuankömmling gehe, schmunzelte er nur: "Unser Zuhause ist verrückt. Wir sind alle sehr glücklich."