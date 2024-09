Ryan Reynolds rührt krebskranken Jungen mit emotionalem Krankenhausbesuch!

Ryan lobte die Stärke des Jungen und sagte ihm mitfühlend: "Alles, was du durchgemacht hast, ist eine unglaubliche Herausforderung für einen 8-Jährigen. Ich hoffe, du weißt, wie stark du bist."

Wie ein auf X geteiltes Video zeigt, besuchte Reynolds den kleinen Nash im Mass General for Children, einem Kinderkrankenhaus in Boston .

Ryan Reynolds und Nash telefonierten mit Hugh Jackman (55). © Screenshot/X/MassGeneralChildren

Nach einem längeren Gespräch beschlossen die beiden, Ryans Co-Star und engen Freund Hugh Jackman anzurufen.

Der FaceTime-Anruf war für Nash ein weiteres Highlight! Während des Gesprächs sagte Reynolds zu Jackman: "Ich bin hier mit Nash, einem richtig coolen Jungen im Krankenhaus in Boston. Er wird bald Deadpool & Wolverine sehen!"

Mit seinem typischen Humor fügte Ryan hinzu: "Und er hat wahrscheinlich keine Ahnung, wer du bist!"

Reynolds teilte später Fotos des Besuchs und bedankte sich in einem bewegenden Beitrag bei den Mitarbeitern des Krankenhauses.

"Es ist unglaublich, was ihr jeden Tag leistet. Ich wünschte, jedes Kind, das Behandlung braucht, könnte hier versorgt werden. Und ich wünschte, alle Eltern mit einem kranken Kind hätten das Glück, ihr Kind in so fähige Hände zu geben."