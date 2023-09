Sänger Liam Payne ist mit Freundin unterwegs und hat plötzlich unglaubliche Schmerzen

Lombardei (Italien) - Während des Italien-Urlaubs mit seiner Freundin Kate Cassidy (36) wurde der ehemalige "One Direction"-Sänger Liam Payne (30) plötzlich krank.

Liam Payne (30) liegt schwer erkrankt im Krankenhaus. Seine Freundin Kate Cassidy (36) kümmert sich liebevoll um ihn. © Jens Kalaene/dpa, Instagram/kateecass

Das Promi-Paar hatte es sich am Comer See in Italien gemütlich gemacht, als der Musiker unvermittelt unter qualvollen Schmerzen litt.

Wie Metro berichtete, musste der Sänger daraufhin ins Krankenhaus eingeliefert werden, wo eine schwere Niereninfektion diagnostiziert wurde.

Eine anonyme Quelle sagte, dass es dem 30-Jährigen "sehr schlecht" gehe. Wegen seiner Erkrankung musste der britische Sänger auch seine seit Langem geplante Solo-Tournee in Südamerika verschieben.

"Natürlich ist er enttäuscht, dass ihre Reise an den Comer See ruiniert wurde, aber wenigstens war Kate da, um ihm zu helfen, als er krank wurde", so der Insider.

Die verantwortlichen Ärzte wollen laut der Quelle nun "jeden möglichen Test machen, um das Problem verstehen zu können". Noch ist unklar, wie sich Payne im Urlaub eine solch heftige Infektion zuziehen konnte.