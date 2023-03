"Was zur Hölle ist mit Liam Payne passiert?" Sänger schockt mit "neuem" Gesicht

London - Ist das wirklich Liam Payne (29)? Bei einer Filmpremiere in London hat sich das ehemalige "One Direction" -Mitglied jetzt völlig verändert gezeigt. Fans reagierten geschockt auf das neue Gesicht des Sängers.

Liam Payne (29) sieht auf aktuellen Fotos (l.) deutlich schmaler aus: Hat sich der Sänger Wangenfett entfernen lassen? © Montage: Screenshot/Instagram/liampayne, Jeff Schear / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Gewohnt stylish - in beigem Sakko mit aufgestelltem Kragen, schwarzem Hemd und passender Fliege - erschien Liam Payne diese Woche zur Premiere des Dokumentarfilms "All of Those Voices" seines ehemaligen Bandkollegen und Freundes Louis Tomlinson (31).

Doch nicht das Outfit des Musikers zog bei dem Event die überraschten Blicke seiner Anhänger auf sich, sondern Liams Gesicht: Der 29-Jährige sah gerade rund um die Wangenpartie wesentlich schmaler aus als sonst.

Hat er etwa so stark abgenommen? Vermutlich nicht. Die meisten Fans des Sängers sind sich sicher: Liam war beim Beauty-Doc und hat nachhelfen lassen.



"Was zur Hölle ist mit Liam Payne passiert?", fragten etwa zahlreiche User bei Twitter und stellten Mutmaßungen über die möglichen Schönheits-Eingriffe des Briten an, der sich auch bei Instagram bereits seit einiger Zeit mit deutlich schlankerem Gesicht zeigt.