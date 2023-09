Sängerin Annett Louisan auf Live-Tour: "Bisschen anders als bei einem Pop-Konzert"

Annett Louisan (46) beim roten Teppich der "20 Jahre 'Heiße Ecke' Gala" in Hamburg. © TAG24/Franziska Rentzsch

Ende Oktober geht es los: Die 46-jährige Chanson- und Popsängerin geht auf "Babyblue Live"-Tour.

Vom 29. Oktober an besucht sie bis einschließlich 28. April 2024 unzählige Städte in der Dachregion. TAG24 hat die Künstlerin mal gefragt, wie man sich so fühlt, kurz bevor eine Konzertreise wie diese ansteht.

"Ich freue mich wahnsinnig und versuche, mich tatsächlich ein bisschen fit zu machen, weil der Winter wartet", erklärte sie ihren aktuellen Gemütszustand. "Ich möchte es einfach genießen, ich möchte alles geben."

Auch für die Fans in ihrer Heimat Hamburg will sie noch dieses Jahr ihr Bestes geben. Für sie sei gerade der Auftritt in der Laeiszhalle etwas ganz Besonderes, sagte sie: "Das Publikum ist hier natürlich besonders. Es sitzen so viele Leute im Publikum, die mich kennen. Auch privat. Man spielt einfach anders. Man hat eine ganz andere Haltung."

Doch in welcher Stadt versprüht das Publikum eigentlich den besten "Vibe"?