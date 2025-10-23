Sängerin Grimes teilt ihr neues Tattoo: "Niemand hat es bemerkt"

Kanada - Sängerin Grimes (37) teilte am Mittwoch ein Selfie, das ihr neues Gesichtstattoo zeigte und sorgte damit für viel Verwirrung im Netz.

Auf den ersten Blick kaum erkennbar: Grimes' (37) neues Gesichts-Tattoo. © Screenshot/Instagram/Grimes

Die "Genesis"-Interpretin verriet, dass sie sich schon "vor ein paar Monaten" die Tätowierung im Gesicht stechen ließ und "buchstäblich niemand" hatte es bisher bemerkt. Auf X teilte sie nun ein Foto von sich ohne Make-up, auf dem man das Tattoo erkennt: ein großer Kreis, der ihr linkes Auge umgibt.

"Ich weiß nicht, warum diese Gesichtstätowierung nicht wahrnehmbar ist", schrieb sie zu dem Foto am 22. Oktober, "aber nur damit das klar ist: Es ist meine Lieblingstätowierung".

Aber Grimes, die mit ihrem Ex Elon Musk (54) die Kinder X Æ A-Xii (4), Exa Dark Sideræl (3) und Techno "Tau" Mechanicus (3) hat, ließ sich den kurios aussehenden Kreis nicht etwa spontan stechen.

Wie Grimes, die mit bürgerlichem Namen Claire Elise Boucher heißt, weiter erklärte, habe sie sich in den vergangenen zehn Jahren emotional auf das Tattoo vorbereitet. "Ich glaube, ich habe zu viel auf mein Gesicht gemalt." Daher habe es "niemand bemerkt, nicht einmal meine Eltern", wie sie bei Instagram teilte.

Das Tattoo im "Cybersigilism"-Stil vereint traditionelle Sigil-Kunst mit Cyberpunk-Ästhetik. Grimes ist begeistert und lobt das Werk ihrer Tätowiererin als "genial".