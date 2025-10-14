Model Lucy Hellenbrecht: Täglich wollen Fremde über ihren Intimbereich reden
Berlin/Kassel - "Jeden Tag erreichen mich Nachrichten von fremden Menschen, die mit mir über meinen Intimbereich reden wollen" - diese drastische Klage formuliert Model Lucy Hellenbrecht (26) in einem Instagram-Reel, das sie am frühen Dienstagabend veröffentlichte.
Die Wahlberlinerin ist eine Frau mit Trans-Hintergrund. Der Clip ist eine Reaktion auf einen kritischen Kommentar, weil sie sich am Wochenende auf Instagram geweigert hatte, über ihre Geschlechtsangleichung zu sprechen.
"Meine Transition ist sei viereinhalb Jahren abgeschlossen. Ich habe mit dem Thema in meinem alltäglichen Leben nichts mehr zu tun und thematisiere das nur noch, wenn ich Witze darüber machen kann", stellt die 26-Jährige gleich am Beginn des Reels mit Nachdruck fest. Sie lebe als Frau, nicht als Trans-Person.
Zwar habe es sie mit "Dankbarkeit und Stolz" erfüllt, dass sie in der Vergangenheit als Person des öffentlichen Lebens auf die Belange und Probleme von Personen mit Trans-Hintergrund habe hinweisen können, doch zugleich sei dies auch zu einem "Fluch" für sie geworden.
Seit Jahren würden ihre persönlichen Grenzen durch "unsensible Fragen und Äußerungen" missachtet: "Jeden Tag erreichen mich Nachrichten von fremden Menschen, die mit mir über meinen Intimbereich reden wollen."
Lucy Hellenbrecht berichtete öffentlich über geschlechtsangleichende Operation
Es sei ihr absolut bewusst, dass sie ihre Privatsphäre für ihr Leben als öffentliche Person eingetauscht habe.
Lucy spielt damit auf den Umstand an, dass sie am Beginn ihrer Karriere als Kandidatin bei "Germany's Next Topmodel" (GNTM 2020) von Beginn an als Person mit Trans-Hintergrund in die Öffentlichkeit trat.
In der Zeit nach der Ausstrahlung der Show sprach sie auf Instagram offen und sehr detailliert über ihre damals anstehende geschlechtsangleichende Operation. Auch ihre Rolle als Hauptdarstellerin in der Telenovela "Rote Rosen" kreiste um das "Trans"-Thema.
Die aus Kassel in Nordhessen stammende 26-Jährige reklamiert in dem Reel vom Dienstag für sich aber das Recht, darüber frei entscheiden zu dürfen, ob und wann sie über ihre Transition spricht.
In zahlreichen Kommentaren unterstützten Fans von Lucy Hellenbrecht das Statement des Models und gaben der 26-Jährigen recht.
