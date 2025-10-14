Model Lucy Hellenbrecht: Täglich wollen Fremde über ihren Intimbereich reden

Berlin/Kassel - "Jeden Tag erreichen mich Nachrichten von fremden Menschen, die mit mir über meinen Intimbereich reden wollen" - diese drastische Klage formuliert Model Lucy Hellenbrecht (26) in einem Instagram-Reel, das sie am frühen Dienstagabend veröffentlichte.

Model Lucy Hellenbrecht (26) wurde als Kandidatin bei "Germany's Next Topmodel" zu einer Person des öffentlichen Lebens. © Screenshot/Instgaram/lucyhellenbrecht.official

Die Wahlberlinerin ist eine Frau mit Trans-Hintergrund. Der Clip ist eine Reaktion auf einen kritischen Kommentar, weil sie sich am Wochenende auf Instagram geweigert hatte, über ihre Geschlechtsangleichung zu sprechen.

"Meine Transition ist sei viereinhalb Jahren abgeschlossen. Ich habe mit dem Thema in meinem alltäglichen Leben nichts mehr zu tun und thematisiere das nur noch, wenn ich Witze darüber machen kann", stellt die 26-Jährige gleich am Beginn des Reels mit Nachdruck fest. Sie lebe als Frau, nicht als Trans-Person.

Zwar habe es sie mit "Dankbarkeit und Stolz" erfüllt, dass sie in der Vergangenheit als Person des öffentlichen Lebens auf die Belange und Probleme von Personen mit Trans-Hintergrund habe hinweisen können, doch zugleich sei dies auch zu einem "Fluch" für sie geworden.

Seit Jahren würden ihre persönlichen Grenzen durch "unsensible Fragen und Äußerungen" missachtet: "Jeden Tag erreichen mich Nachrichten von fremden Menschen, die mit mir über meinen Intimbereich reden wollen."