Sahel spricht Klartext: Deshalb fehlt sie bei der "Ex on the Beach"-Reunion

Hamburg - Nach ihrem dramatischen Ausstieg aus der diesjährigen Staffel von "Ex on the Beach" warteten viele Fans gespannt auf das Wiedersehen von Reality-Star Sahel (25) und Joshi (25) in der großen Reunion-Show. Doch: Fehlanzeige! Die temperamentvolle Influencerin blieb dem Special auf RTL+ am Montag fern. Auf Instagram verrät sie nun den Grund.