Saisonende und Service-Mangel: Simone Ballack "völlig schockiert" von Hotel auf Mallorca
München/Mallorca - Ein paar entspannte Tage auf Mallorca - das wünschte sich Simone Ballack (49). Am Freitag feierte sie noch auf der "Tribute to Bambi"-Party, doch ihr anschließender Hotel-Aufenthalt entpuppte sich als Reinfall.
Am Sonntagmorgen stand die Abreise aus dem mallorquinischen Hotel an. Doch die ging eher chaotisch über die Bühne, wie die Ex-Frau von Michael Ballack (49) auf Instagram erzählte.
"Wir haben gebucht bis heute und wir wurden um 12 Uhr aus dem Hotel manövriert", so die 49-Jährige wütend. Der Flug von ihren Freunden und ihr ging nämlich erst um 18 Uhr. "Wir sitzen mit unseren Koffern jetzt unten am Strand, weil dieses Hotel nicht in der Lage ist, die Koffer vielleicht noch an der Rezeption unterzubringen."
Dabei wollte die Ex-Spielerfrau nicht mal den Service des Hotels in Anspruch nehmen, sondern nur ihr Gepäck bis zur Abreise sicher verstauen lassen, betonte sie auf Social Media.
Doch um Punkt 12 Uhr mittags schloss das Hotel für die Saison 2025. Das stellte bereits zuvor ein Problem für Simone Ballack dar. Denn "seit gestern bauen die hier ab".
Die Aufbruchsstimmung des Personals soll noch während ihres Aufenthaltes spürbar gewesen sein. Das wirkte sich auch auf die Urlauber aus. "Beim Frühstücksbuffet gab es heute nur noch die Hälfte von gestern."
Simone Ballacks Tipp an das Hotel-Personal
Dabei kennt sich Simone Ballack im Hotel-Business bestens aus. Die frühere Münchnerin kehrte der bayerischen Hauptstadt 2024 den Rücken und übernahm die Leitung eines Hotels am Gardasee. Umso schockierter zeigte sie sich auf Instagram über das Hotel auf Mallorca.
"Ich finde es einfach superschade. Das Personal war bis heute supernett und freundlich. Seit gestern sind die alle irgendwie im Urlaubsmodus. Verstehe ich auch, aber es wäre nicht schlecht, wenn man ein Management hätte, das denen erklärt, dass es einfach superunangenehm ist für die Gäste, die dann noch da sind."
Für das Personal hat sie als Hotel-Leiterin einen Tipp parat: "Es wäre schön, wenn man die Gäste vernünftig verabschieden würde und nicht so rauskehrt. Das finde ich echt krass, das habe ich noch nie irgendwo erlebt. Ich bin völlig schockiert."
