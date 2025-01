Erneute Ehekrise bei Yasin und Samira: "Kann nicht so tun, als wäre alles super"

Hamburg/Memmingen - Ehrliche Worte: Reality-TV-Star Yasin (34) hat sich am heutigen Mittwoch auf Instagram ungeschönt zur Ehe mit Frau Samira Cilingir (27) geäußert - es kriselt erneut zwischen den beiden!

Yasin Cilingir (34) hat seinen Instagram-Fans am heutigen Mittwoch verdeutlicht, dass es zwischen ihm und Ehefrau Samira erneut heftig kriselt. © Instagram/yasin__ca

Sichtlich angeschlagen meldete sich der ehemalige "Sommerhaus der Stars"-Kandidat in seiner Story: "Ich kann es nicht permanent wegdrücken und so tun, als wäre alles super und schön und toll", verdeutlichte er.

Dabei habe er am gestrigen Dienstag noch einen schönen 34. Geburtstag mit seiner Familie verbracht. "Aber am nächsten Tag explodiert es wieder extrem", so Yasin, der damit offenbar auf einen heftigen Streit mit Samira anspielte.

Die Probleme zwischen den beiden seien tiefgreifend: "Ich habe das Gefühl, ich kann es ihr nicht recht machen. Und sie hat das Gefühl, sie kann es mir nicht recht machen. Ich denke, dass es uns vielleicht helfen könnte, wieder eine Ehetherapie zu machen", betonte der einstige "Love Island"-Star.

Als die beiden noch in Hamburg gelebt haben, seien sie bereits in Therapie gewesen. "Wir waren auf einem sehr, sehr guten Weg und haben gedacht, dass wir uns stabil fühlen und darauf aufbauen können", offenbarte Yasin.