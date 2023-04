Nach Sturzgeburt: "Love Island"- Samira hat Angst vor Entbindung

Stolz zeigt Samira (25) ihren kugelrunden Babybauch. © Screenshot/Instagram, samira.bne

Nach Söhnchen Malik (2), das im Dezember 2020 das Licht der Welt erblickte, erwartet das "Love Island"- Traumpaar nun eine Tochter.

Schon bald ist es so weit! Samira befindet sich bereits in der 32. Schwangerschaftswoche, wie sie jetzt im Rahmen einer Fragerunde auf Instagram preisgab. In ihrer Story präsentierte sie glücklich ihren kugelrunden Babybauch. Stolze 13,5 Kilogramm habe sie während der Schwangerschaft zugenommen, verriet sie.

Die werdende Mutter plagen aber auch Ängste vor der Entbindung. Denn bei ihrem ersten Kind hatte sie eine Sturzgeburt erlitten und schwebte zwischenzeitlich sogar in Lebensgefahr - ein Schockerlebnis, das noch immer tief sitzt.

Trotzdem wolle sie versuchen, ihre Tochter auf natürlichem Wege zu gebären. Ein Kaiserschnitt kommt für sie also nur im Notfall infrage. "Man weiß natürlich nie, was passiert", räumte Samira ein.