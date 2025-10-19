Nach Yasins Verletzung bei Fame Fighting: Seine Ex wittert Absicht

Hamburg/Essen - Der Kampf gegen Aleks Petrović (34) endete für Yasin Cilingir (34) mit einer schmerzhaften Verletzung im Krankenhaus. Seine Ex Samira Cilingir (28) wirft Petrovic Absicht vor.

Samira Cilingir (28) warf Aleks Petrović (34) Absicht bei der Verletzung von Yasin Cilingir (34) vor. © Bildmontage: Alexander Franz/Instagram/samira.bne

Diesem Kampf hat das "Fame Fighting"-Publikum entgegengefiebert, doch dann nahm er ein unrühmliches Ende. Bereits in der ersten Runde war der Fight vorbei, Yasin saß mit schmerzverzerrtem Gesicht und ausgekugelter Schulter auf dem Hosenboden.

Vorausgegangen war ein Sturz beider Kontrahenten aus dem Ring, der für Yasin ein jähes Ende des Wettkampfes bedeutete und Aleks Petrović den Einzug ins Superschwergewicht-Finale von Fame Fighting bescherte.

Wenn es nach Samira Cilingir geht, der Ex von Yasin und Mutter seiner Kinder, hätte dort eigentlich ihr Verflossener die Fäuste gegen den unterlegenen Tobias Pietrek (35) schwingen sollen.

"Was war das bitte für ein unfairer Kampf von Yasin und von Alex? Meiner Meinung nach war es extra. Das sieht man, weil Yasin war hundertprozentig bis zu diesem Zeitpunkt besser", unterstellte die 28-Jährige, die bei Yasin im Krankenhaus war.

"Ich hab ihn so angefeuert, weil ich weiß, er macht das Ganze für Malik, für seinen Kleinen. Weil er hat gesagt, Baba, bitte hau ihn K.O. und ich hab den Sieg eigentlich schon zu Hundert Prozent gesehen. Aber es ist, wie es ist. Ich fand es unfair, hundert Prozent", so das Reality-TV-Sternchen.