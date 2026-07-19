"Prominent getrennt"-Kandidatin Samira Cilingir am Boden zerstört: "Eine meiner wichtigsten Personen verloren"

Hamburg - Samira Cilingir (29) in tiefer Trauer! Am Samstag verriet die " Prominent getrennt "-Teilnehmerin ihren Followern, warum es ihr so schlecht geht.

Samira Cilingir (29) hat eine ihrer wichtigsten Personen verloren. © Bildmontage: Instagram/samira.bne

Wer am Samstag Samiras Instagram-Storys verfolgt hat, der dürfte sich verwundert die Augen gerieben haben. Der Sonnenschein war plötzlich mit sehr kurzer Zündschnur unterwegs und ließ ihre miserable Laune sogar an den Kindern aus.

"Heute war ich komplett schnell gereizt, auf 180. Und ich merke einfach, dass es mir nicht gut geht. Ich war auch gerade bei einer Neueröffnung und bin einfach gegangen, weil ich einfach merke, heute, der Tag, der ist einfach beschissen", so die 29-Jährige.

Am Abend folgte dann die Erklärung, was dem Reality-TV-Sternchen auf der Seele lastet. "Ich habe im April - ich habe es euch gar nicht erzählt - eine meiner wichtigsten Personen verloren. Und es holt mich einfach heute ein", sagt die Wahl-Hamburgerin mit tränenerstickter Stimme.

Manche Situationen lassen die Trauer in ihr wieder aufsteigen, am Samstag sei es der Sonnenuntergang gewesen.

"Ich merke einfach nur, wie positiv diese Person war. Und dieser Mensch ist nicht mehr da. Der fehlt so sehr. Und dann denkst du dir: Nein, deine Kinder sind hinten im Auto. Du bist so in Tränen, du musst stark sein. Zeig denen das nicht", sagt Samira.