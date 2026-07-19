"Prominent getrennt"-Kandidatin Samira Cilingir am Boden zerstört: "Eine meiner wichtigsten Personen verloren"
Hamburg - Samira Cilingir (29) in tiefer Trauer! Am Samstag verriet die "Prominent getrennt"-Teilnehmerin ihren Followern, warum es ihr so schlecht geht.
Wer am Samstag Samiras Instagram-Storys verfolgt hat, der dürfte sich verwundert die Augen gerieben haben. Der Sonnenschein war plötzlich mit sehr kurzer Zündschnur unterwegs und ließ ihre miserable Laune sogar an den Kindern aus.
"Heute war ich komplett schnell gereizt, auf 180. Und ich merke einfach, dass es mir nicht gut geht. Ich war auch gerade bei einer Neueröffnung und bin einfach gegangen, weil ich einfach merke, heute, der Tag, der ist einfach beschissen", so die 29-Jährige.
Am Abend folgte dann die Erklärung, was dem Reality-TV-Sternchen auf der Seele lastet. "Ich habe im April - ich habe es euch gar nicht erzählt - eine meiner wichtigsten Personen verloren. Und es holt mich einfach heute ein", sagt die Wahl-Hamburgerin mit tränenerstickter Stimme.
Manche Situationen lassen die Trauer in ihr wieder aufsteigen, am Samstag sei es der Sonnenuntergang gewesen.
"Ich merke einfach nur, wie positiv diese Person war. Und dieser Mensch ist nicht mehr da. Der fehlt so sehr. Und dann denkst du dir: Nein, deine Kinder sind hinten im Auto. Du bist so in Tränen, du musst stark sein. Zeig denen das nicht", sagt Samira.
Samira will ihre Tränen vor den Kindern verbergen
Das Schwierigste sei, an solchen Tagen vor den Kindern stark zu bleiben. "Natürlich sollen die alles im Leben mitbekommen, auch die Seiten, wo es einem nicht so gut geht. Aber ich möchte denen das nicht so zeigen", erklärt sie.
Ihren Fans hingegen schon. "Ich werde auch bei Instagram hier immer wieder nur die Realität zeigen. Ich werde nicht zeigen, wie perfekt aufgeräumt es ist, wie perfekt mein Leben ist. Sondern wenn es mir schlecht geht, werde ich es hier auch zeigen", verspricht die zweifache Mutter.
Mit einer letzten Story meldete sie sich für den Rest des Tages ab, den sie mit Netflix, Chips und ihrer Pfeife verbringen wollte.
Die Mixtur entpuppte sich als Balsam für die Seele. Am Sonntag meldete sie sich bestens gelaunt zurück.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/samira.bne