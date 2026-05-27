Samira nach erneuter Brust-OP überglücklich: "Das sieht so schön aus, Leute"

Hamburg/Memmingen - Sie ist happy! Nach ihrer erneuten Brust-OP hat sich Samira Cilingir (29), Teilnehmerin der aktuellen Staffel von " Prominent getrennt ", in einem Q&A auf Instagram den Fragen ihrer Community gewidmet.

"Prominent getrennt"-Kandidatin Samira Cilingir (29) ist überglücklich mit dem Ergebnis ihrer erneuten Brust-OP. © Instagram/samira.bne

Eine Followerin wollte natürlich wissen, ob sie mit dem Ergebnis des vierstündigen Eingriffs zufrieden sei. "Jedes Mal, wenn ich meine Brust sehe, verliebe ich mich mehr in die. Es wird irgendwie von Tag zu Tag immer schöner. Das sieht so schön aus, Leute", bestätigte die 29-Jährige.

Vor allem im Vergleich zu vorher sei sie überglücklich - bereits nach der Geburt von Sohn Malik (5) hatte sich Samira unters Messer gelegt, anschließend jedoch mit verrutschten Implantaten und heftigen Schmerzen zu kämpfen gehabt.

"Meine Implantate sind an meine Rippe gekommen", betonte die zweifache Mutter.

Die Schmerzen seien dadurch "eine 1000 von 10" gewesen, verdeutlichte die ehemalige "Sommerhaus der Stars"-Kandidatin. Nach der nun erfolgten zweiten OP hätten sich die Blessuren hingegen in Grenzen gehalten. "Die ersten drei Tage war es eine 4 von 10, würde ich sagen."