Samira nach erneuter Brust-OP überglücklich: "Das sieht so schön aus, Leute"
Hamburg/Memmingen - Sie ist happy! Nach ihrer erneuten Brust-OP hat sich Samira Cilingir (29), Teilnehmerin der aktuellen Staffel von "Prominent getrennt", in einem Q&A auf Instagram den Fragen ihrer Community gewidmet.
Eine Followerin wollte natürlich wissen, ob sie mit dem Ergebnis des vierstündigen Eingriffs zufrieden sei. "Jedes Mal, wenn ich meine Brust sehe, verliebe ich mich mehr in die. Es wird irgendwie von Tag zu Tag immer schöner. Das sieht so schön aus, Leute", bestätigte die 29-Jährige.
Vor allem im Vergleich zu vorher sei sie überglücklich - bereits nach der Geburt von Sohn Malik (5) hatte sich Samira unters Messer gelegt, anschließend jedoch mit verrutschten Implantaten und heftigen Schmerzen zu kämpfen gehabt.
"Meine Implantate sind an meine Rippe gekommen", betonte die zweifache Mutter.
Die Schmerzen seien dadurch "eine 1000 von 10" gewesen, verdeutlichte die ehemalige "Sommerhaus der Stars"-Kandidatin. Nach der nun erfolgten zweiten OP hätten sich die Blessuren hingegen in Grenzen gehalten. "Die ersten drei Tage war es eine 4 von 10, würde ich sagen."
"Prominent getrennt"-Samira spricht über Größe ihrer neuen Implantate
Wenn sie sich tagsüber bewege und abends zur Ruhe komme, tue es aber immer noch mal weh, verriet Samira. Schmerzmittel habe sie allerdings nur an den besagten ersten drei Tagen nehmen müssen, seitdem nicht mehr.
Am Anfang habe sie zunächst auch noch ein Fremdkörper-Gefühl gehabt, bestätigte die Influencerin auf die entsprechende Frage einer Followerin. Inzwischen sei das aber anders, versicherte sie.
"Wenn du ein Piercing bekommst, denkst du am Anfang auch: 'Oh, oh.' Und dann irgendwann gewöhnst du dich dran und merkst es gar nicht mehr. Und das ist genauso mit der Brust", berichtete Samira.
Abschließend offenbarte die frühere Hamburgerin sogar noch die Größe ihrer neuen Implantate: 390 Milliliter beziehungsweise Kubikzentimeter.
Titelfoto: Instagram/samira.bne