Gewalt, Manipulation, Lügen! Heftige Vorwürfe gegen Yasin Cilingir: "Hat Samira tyrannisiert"

Leipzig - Die aktuelle Staffel " Prominent getrennt " erhitzt die Gemüter der Zuschauer. So auch bei der Influencerin Julia Oemler (31), die gleich mehrere Teilnehmende persönlich kennt.

Julia Oemler (31) kennt Yasin Cilingir noch aus der dritten "Love Island"-Staffel, in der er seine spätere Ehefrau kennenlernte. © Instagram/julia.oemler.official

Nachdem sie in der Vergangenheit bereits gegen ihren alten Bekannten Aleks Petrovic (35) geschossen hatte, ist nun Yasin Cilingir (35) dran. Die beiden Männer sowie Yasins Ex Samira (29) kennt Julia noch von ihrer Teilnahme an der dritten Staffel von "Love Island" im Jahr 2019.

Bei den damaligen Dreharbeiten hatte Yasin Samira hintergangen, indem er mit Julia einige heiße Szenen in der Private Suite geliefert hatte. Das hatte er danach gegenüber Samira allerdings abgestritten: "Ihr könnt Euch nicht vorstellen, was für Scheiße der erzählt hat", erinnert sich Julia in einem TikTok.

Yasins Lügen seien so weit gegangen, dass er gegenüber seiner späteren Ehefrau sogar eine Klausel in seinem "Love Island"-Vertrag erfunden habe, wonach er zu den heißen Szenen in der Private Suite verpflichtet gewesen sei. "Ihr könnt meinen Vertrag sehen, da steht gar nichts drin", kann Julia darüber nur den Kopf schütteln.

Yasin habe seine Gattin bereits in den ersten Jahren der Beziehung "bis aufs Letzte beschimpft, auf ihr rumgehackt, sie so tyrannisiert", ihr sogar an den Kopf geworfen, dass er sie nie geliebt habe und nur wegen des Fames mit ihr zusammen sei.