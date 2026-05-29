Gewalt, Manipulation, Lügen! Heftige Vorwürfe gegen Yasin Cilingir: "Hat Samira tyrannisiert"
Leipzig - Die aktuelle Staffel "Prominent getrennt" erhitzt die Gemüter der Zuschauer. So auch bei der Influencerin Julia Oemler (31), die gleich mehrere Teilnehmende persönlich kennt.
Nachdem sie in der Vergangenheit bereits gegen ihren alten Bekannten Aleks Petrovic (35) geschossen hatte, ist nun Yasin Cilingir (35) dran. Die beiden Männer sowie Yasins Ex Samira (29) kennt Julia noch von ihrer Teilnahme an der dritten Staffel von "Love Island" im Jahr 2019.
Bei den damaligen Dreharbeiten hatte Yasin Samira hintergangen, indem er mit Julia einige heiße Szenen in der Private Suite geliefert hatte. Das hatte er danach gegenüber Samira allerdings abgestritten: "Ihr könnt Euch nicht vorstellen, was für Scheiße der erzählt hat", erinnert sich Julia in einem TikTok.
Yasins Lügen seien so weit gegangen, dass er gegenüber seiner späteren Ehefrau sogar eine Klausel in seinem "Love Island"-Vertrag erfunden habe, wonach er zu den heißen Szenen in der Private Suite verpflichtet gewesen sei. "Ihr könnt meinen Vertrag sehen, da steht gar nichts drin", kann Julia darüber nur den Kopf schütteln.
Yasin habe seine Gattin bereits in den ersten Jahren der Beziehung "bis aufs Letzte beschimpft, auf ihr rumgehackt, sie so tyrannisiert", ihr sogar an den Kopf geworfen, dass er sie nie geliebt habe und nur wegen des Fames mit ihr zusammen sei.
"Love Island"-Kandidatin schießt heftig gegen Yasin Cilingir
Aber damit nicht genug: "Yasin hatte ihr verboten, 'Love Island' anzuschauen. Damit sie nicht sieht, was in dieser Private Suite abging oder was er hinter ihrem Rücken geredet hat. Sonst wären seine Lügen aufgeflogen."
Erst Jahre später während eines großen Ehestreits habe Samira sich schließlich getraut, die gemeinsame Staffel zu gucken.
Und Julia packt noch weiter aus: Laut der 31-Jährigen soll Yasin seine Frau "gegen einen Kühlschrank geschubst" haben: "Der ist für mich die größte Lachnummer, die ich je erlebt habe. Sogar vor Aleks, und das muss echt was heißen."
Für Samira hat Julia hingegen nur positive Worte übrig: "Sie ist wirklich eine ganz, ganz tolle Frau, nur leider liebt sie zu sehr. Das Resultat seht ihr ja."
Titelfoto: Montage Instagram/julia.oemler.official ; RTL / Africa Vumazonke