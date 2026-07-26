Samira Cilingir packt nach "Prominent getrennt" aus: Kommen Yasin und sie wirklich miteinander aus?

Hamburg - Viele Fragen blieben zum Beziehungsstatus von Samira Cilingir (29) und Yasin Cilingir (35) offen, nachdem die beiden bei " Prominent getrennt " scheinbar vorerst wieder zusammengefunden hatten.

Samira Cilingir (29) konzentriert sich aktuell auf sich selbst. © Screenshot/Instagram/samira.bne

Die Wahl-Hamburgerin stellte sich bei einer Fragerunde auf Instagram den neugierigen Nachrichten ihrer Community. Unter anderem erklärte sie, dass ihr das Format gutgetan habe.

Ein Follower wollte von der ehemaligen "Sommerhaus der Stars"-Kandidatin wissen, wie oft sie und Yasin sich denn nun sehen würden. "Immer wieder, wir gehen auch zusammen raus mit den Kindern. Wir verstehen uns gut", so die 29-Jährige.

Auf die Frage, ob es ihr ohne Yasin besser gehe, antwortete der Reality-TV-Star: "Mir geht es aktuell gut, weil ich mich mehr auf mich konzentriere. Ich habe mich viel zu wenig wertgeschätzt und mache jetzt die Dinge, die mir auch guttun und auf die ich Lust habe."