Samira Cilingir packt nach "Prominent getrennt" aus: Kommen Yasin und sie wirklich miteinander aus?

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Samira Cilinger stellte sich auf Instagram den Fragen ihrer Community zum Format "Prominent getrennt". Mit Yasin sei sie allerdings nicht wieder zusammen.

Von Cleo Herbst

Hamburg - Viele Fragen blieben zum Beziehungsstatus von Samira Cilingir (29) und Yasin Cilingir (35) offen, nachdem die beiden bei "Prominent getrennt" scheinbar vorerst wieder zusammengefunden hatten.

Samira Cilingir (29) konzentriert sich aktuell auf sich selbst.
Samira Cilingir (29) konzentriert sich aktuell auf sich selbst.  © Screenshot/Instagram/samira.bne

Die Wahl-Hamburgerin stellte sich bei einer Fragerunde auf Instagram den neugierigen Nachrichten ihrer Community. Unter anderem erklärte sie, dass ihr das Format gutgetan habe.

Ein Follower wollte von der ehemaligen "Sommerhaus der Stars"-Kandidatin wissen, wie oft sie und Yasin sich denn nun sehen würden. "Immer wieder, wir gehen auch zusammen raus mit den Kindern. Wir verstehen uns gut", so die 29-Jährige.

Auf die Frage, ob es ihr ohne Yasin besser gehe, antwortete der Reality-TV-Star: "Mir geht es aktuell gut, weil ich mich mehr auf mich konzentriere. Ich habe mich viel zu wenig wertgeschätzt und mache jetzt die Dinge, die mir auch guttun und auf die ich Lust habe."

Durch "Prominent getrennt": Yasin und Samira haben wieder zueinandergefunden

Samira und Yasin verstehen sich aktuell gut.
Samira und Yasin verstehen sich aktuell gut.  © Bildmontage: Screenshot/Instagram/samira.bne, Screenshot/Instagram/yasin__ca

Samira und Yasin gewannen die aktuelle Staffel von "Prominent getrennt" und hätten durch das Format wieder zusammengefunden.

Danach waren sich beide einig, dass sie wieder gemeinsam versuchen wollen, an einem Strang zu ziehen, um für ihre Kinder als Team da zu sein.

Die Eheleute hätten es nach der Show nochmal als Paar versucht, dies aber nur ein paar Monate ausgehalten. Dann seien beide wieder in alte Muster verfallen.

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Trotzdem scheint die Stimmung laut Samiras Aussagen zwischen ihr und Yasin aktuell entspannt zu sein.

Titelfoto: Screenshot/Instagram/samira.bne

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