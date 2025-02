Samira Yavuz von Noch-Ehemann enttäuscht: "Wie hat der das übers Herz gebracht?"

Die Trennung von Noch-Ehemann Serkan (31) verarbeitet Samira Yavuz (31) unter anderem in ihrem Podcast "Badass statt Sad Ass". © Bildmontage: Instagram/samirayasminleila (Sreenshot)

Während Serkan seit dem Beziehungsende wie vom Erdboden verschluckt ist, versucht seine Noch-Ehefrau das Erlebte in ihrem Podcast "Badass statt Sad Ass - Trennungstalk mit Samira" zu verarbeiten - und schlägt damit gleich zwei Fliegen mit einer Klappe.

Einerseits kann sie ihrem Ärger über das Ehe-Aus Luft machen, andererseits kann sie ihren Fans erklären, warum sie sich überhaupt von dem Vater ihrer beiden Töchter getrennt hat.

"Diese Woche war ich schon wieder mehr im Hass", gesteht die 31-Jährige in der neuesten Folge, die am Dienstag erschienen ist. Das Ziel ihrer Wut ist dabei klar: Serkan! Immerhin habe der die Beziehung der beiden Eltern mit seinem Verhalten zerstört. "Wie hat der das übers Herz gebracht?", fragt sie sich und spielt damit wohl auch auf den angeblichen Seitensprung ihres Noch-Ehemannes an.

Dennoch betont sie einmal mehr, dass der 31-Jährige ein guter Vater sei und sich weiterhin um die beiden Töchter kümmere.