Rapper Samra in Thailand festgenommen: Drogenverdacht

Berlin - Der Berliner Rapper Samra (31, bürgerlich Hussein Akkouche) ist in Thailand verhaftet worden. Angeblich fanden die Polizisten Drogen .

Rapper Samra (31) hat aktuell Ärger mit den thailändischen Behörden. © Nancy Heusel/Geisler-Fotopress/Geisler-Fotopress/dpa

Das berichtete "Bild". Demnach habe eine Quelle aus der Deutschen Botschaft dem Boulevardblatt bestätigt, dass Samra auf dem Rückweg von einem Nachtclub von der Polizei kontrolliert und anschließend verhaftet worden sei.

Die zuständige Polizei in Chalong erklärte, bei dem Musiker seien "Drogen der Kategorie 4" gefunden worden. Im thailändischen Betäubungsmittelgesetz umfasst Kategorie 4 Vorläuferstoffe zur Herstellung anderer Substanzen, etwa für Ketamin.

Samra postete selbst ein Foto von sich auf der Polizeistation in Chalong. Gegenüber "Bild" bestritt der 31-Jährige die Verkehrskontrolle nicht, wohl aber den Drogenbezug. Er soll inzwischen einen Anwalt eingeschaltet haben.

Der Rapper ist mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Nach üblicher Praxis bei solchen Fällen wurde er nach maximal 24 Stunden entlassen, der Fall geht nun ans Gericht.