Nach drei Monaten: Sara Kulka gibt Trennung bekannt - "Krise nicht überstanden"

Leipzig - Beziehungs-Aus bei Sara Kulka ! Über Instagram verkündete die 35-Jährige am Dienstagmorgen die Trennung von ihrem Freund Christian.

Sara Kulkas (35) Ex-Freund Christian hatte trotz kurzer Beziehung sogar einen öffentlichen Auftritt mit ihr. (Archivbild) © IMAGO / Eventpress

"Meine Beziehung hat in letzter Zeit gekriselt und leider hat sie die Krise nicht überstanden", schrieb die Zweifach-Mama in einem Beitrag.

Erst Mitte Januar deutete Kulka ihre neue Liebe an, zeigte ihren Christian wenige Tage darauf schon öffentlich bei einer sogenannten Dschungelparty in Berlin.

Ihr erstes Treffen hatte das Paar an Heiligabend, nachdem sie sich auf der Dating-Plattform Bumble kennengelernt hatten.

Nun ist Schluss. Doch im Gegensatz zu ihrer letzten Beziehung sei dieses Mal kein böses Blut geflossen.

"Am Ende ist es einfach so, dass wir nicht zusammenpassen und unterschiedliche Vorstellungen von einer Beziehung haben."

Auch wenn Sara und Christian nach nur gut drei Monaten schon wieder getrennte Wege gehen, bereue sie den frühen Schritt in die Öffentlichkeit nicht. "Es gehört für mich dazu, Euch auf meine Art und Weise mitzunehmen."