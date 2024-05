Sara Kulka in den Wechseljahren? "Obwohl ich noch Anfang 30 bin, das ist echt hart"

Sara Kulka (33) sorgt sich: Könnte die Menopause Ursache für ihre Schlafprobleme sein? © Montage: Instagram/sarakulka_

Nach den Nachrichten der beiden Frauen stellte sich die Ex-GNTM-Teilnehmerin die Frage: Könnten die Symptome auf die beginnende Menopause hindeuten?

"Dann habe ich jetzt erstmal gegoogelt, wann die Wechseljahre sind und ich denke mir so: Alter, weißte, also du kannst ja jemanden älter schätzen, vielleicht sehe ich auch älter aus als ich bin, aber danke für nichts, dass ich auf Mitte 40 bis 50 geschätzt werde, obwohl ich noch Anfang 30 bin, das ist echt hart", zeigte sich die Influencerin in ihrer aktuellen Insta-Story irritiert.

Dazu schrieb das TV-Gesicht noch: "Ich gehe heulen und mache mir beim Beautydoc einen Termin."

Doch kurz darauf meldete sich Kulka zurück - mit einem Perspektivwechsel. "Mich erreichen zahlreiche Nachrichten von Frauen, die teilweise schon mit 27, 30, 32 in die Wechseljahre gekommen sind, das wusste ich nicht", erklärte sie in einem weiteren Video. "Von daher nehme ich alles zurück, ok, vielleicht komme ich in die Wechseljahre."

Diese Vorstellung bereitet der Mutter von zwei Töchtern aber Probleme, denn: "Ich bin noch nicht bereit dafür, weil so richtig habe ich auch mit gewissen Dingen noch gar nicht abgeschlossen", kam sie schließlich auf das Thema "Kinder und so" zu sprechen.