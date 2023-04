Skurrile Vorliebe: Diese spezielle Flüssigkeit trinkt Sara Kulka gerne

Sara Kulka (32) lässt sich eine Schale mit einer ganz speziellen Flüssigkeit schmecken. © Instagram/sarakulka_

Bei Instagram postete die Ex-GNTM-Kandidatin ein Foto von einer Schale Oliven und schrieb dazu: "Ich könnte mich in letzter Zeit nur noch davon ernähren." So weit, so gut.



Doch dann offenbarte die Influencerin eine eher skurrile Vorliebe für eine recht ungewöhnliche Flüssigkeit.

In einem Story-Video zeigte sich das Model genüsslich aus der Schale schlürfend und erklärte: "Ich liebe auch das Olivenwasser." Na dann, guten Appetit!



Doch damit nicht genug - schließlich verglich die 32-Jährige die Begeisterung für diese besondere Spezialität auch noch mit einem anderen unüblichen "Getränk" auf ihrem Speiseplan: "Das ist wie Worcestersauce - die trinke ich auch so."