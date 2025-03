19.03.2025 17:13 Sarah Bora feiert TV-Premiere: Ehefrau von Eko Fresh moderiert neue Realityshow

Sarah Bora wird die neue Sport1-Realityshow "Power of Love" moderieren. Zuvor hat sie verraten, was sie an der Ehe mit Rapper Eko Fresh besonders schätzt.

Von Jonas Reihl

Kerpen - Im Privatleben hat Sarah Bora (35) ihr großes Glück längst mit Rapper Eko Fresh (41) gefunden. Nun steht auch beruflich eine große Veränderung für die Schlagersängerin an. Sarah Bora (35) hat sogar schon einen gemeinsamen Song mit Schlagerlegende Matthias Reim (67) aufgenommen und veröffentlicht. © sarah.bora.official (Screenshot) Denn die 35-Jährige wird ab dem 24. März erstmals als Moderatorin im deutschen Free-TV vor der Kamera stehen und die Kandidatinnen und Kandidaten in der neuen Sport1-Realityshow "Power of Love" dabei unterstützen, ihre große Liebe zu finden. "Ich freue mich unheimlich darauf, die Kandidatinnen und Kandidaten auf ihrer Reise zu begleiten, mit ihnen zu lachen, mit ihnen zu fühlen und sie vielleicht dabei zu unterstützen, etwas ganz Besonderes zu finden", meint Sarah gegenüber Sport1 zu ihrer neuen Aufgabe. Für die 35-Jährige sei die Liebe nämlich "das schönste Abenteuer, das wir erleben können" - und das liegt vor allem auch an Ehemann Eko Fresh. Promis & Stars Bekannt aus "Der letzte Zeuge": Bundesverdienst-Kreuz für TV-Gerichtsmedizinerin Obwohl der aus einer ganz anderen Welt als die Moderatorin komme, habe sie mit ihm schließlich ihr ganz große Glück gefunden, berichtet Sarah. Das schätzt Moderatorin Sarah Bora an ihrer Ehe mit Rapper Eko Fresh besonders Anfang der 2000er-Jahre wurde Eko Fresh (41) mit Songs wie "Ich bin jung und brauche das Geld" zum deutschlandweiten Phänomen. © Georg Wendt/dpa Dabei seien es insbesondere die kleinen Dinge im Leben, die für sie den Reiz in der Beziehung ausmachen würden, führt die Mutter eines Sohnes aus. Das seien etwa "Gespräche bis spät in die Nacht", "Blicke, die mehr sagen als 1000 Worte", und das "Wissen, dass da jemand ist, der immer an deiner Seite bleibt - egal, was kommt", erläutert Sarah. In der Sport1-Show wird es allerdings nicht nur um große Gefühle und überbordende Romantik gehen, sondern vor allem auch um taktische Finesse und Fingerspitzengefühl. Denn die Singles wohnen in getrennten Häusern und haben nur begrenzte Möglichkeiten, sich mit dem anderen Geschlecht zu treffen. Promis & Stars Finch bringt rechte Fans auf die Palme: "Linke Ratte" Jede Woche stimmen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zudem für ihre Favoriten ab. Wer die meisten Stimmen bekommt, wird mit einem Traumdate belohnt. Wer seine Konkurrenz hingegen nicht überzeugen kann, der fliegt aus der Show. "Power of Love" wird ab dem 24. März montags bis freitags ab 15 Uhr bei Sport1 zu sehen sein.

Titelfoto: Bildmontage: Georg Wendt/dpa, Instagram/sarah.bora.official (Screenshot)