Sarah Connor kritisiert Reiseveranstalter scharf: "Zeit, damit Schluss zu machen!"

Berlin - Sarah Connor (44) liegen die Weltmeere und seine Bewohner besonders am Herzen , daher setzt sie sich natürlich auch für Meerestiere in Gefangenschaft ein.

Marineparks wie der "Loro Parque" halten nach wie vor Schwertwale in Gefangenschaft. © EPA/CRISTOBAL GARCIA +++(c) dpa

Besonders erzürnt ist sie über die Haltung von Orcas und anderen Delfinen in Marineparks wie SeaWorld oder Loro Parque, der sich auf der hauseigenen Homepage als "Der beste moderne Zoo der Welt" bezeichnet.

Das sieht die 44-Jährige allerdings anders und macht gegen die Parks mobil. Zu diesem Zweck hat sie sich anlässlich des World Orca Day mit der Tierschutzorganisation Peta zusammengetan und in einem offenen Brief an den Reiseveranstalter TUI gewandt.

Denn der habe "die zweifelhafte Ehre, einer der letzten Reiseanbieter in Deutschland zu sein, der diese Walgefängnisse bewirbt und finanziell unterstützt", behauptete Connor.

In dem Brief, den sie bei Instagram veröffentlichte, forderte sie den Vorstandsvorsitzenden Sebastian Ebel (61) auf: "Es ist an der Zeit, damit Schluss zu machen!" und diese Marineparks aus den Urlaubsangeboten zu streichen.

Entgegen den Behauptungen der Verantwortlichen dieser Parks seien die Meerestiere nämlich nicht glücklich in der Gefangenschaft der engen Betonbecken.