Trauriges Geständnis von Summer Terenzi: "Habe gar keinen Kontakt mehr zu ihm"

Berlin - Mit ihrem Song "Daddy Issues" verarbeitet Summer Terenzi (19) die schwierige Beziehung zu ihrem Vater Marc Terenzi (47). Jetzt spricht sie erneut offen über den Kontaktabbruch und macht eine deutliche Ansage.

Mit "Daddy Issues" möchte Summer Terenzi (19) anderen Menschen mit ähnlichen Erfahrungen Mut machen. © IMAGO/Berlinfoto

Nachdem sie den Song angekündigt hatte, veröffentlichte der Sänger ein Video, in dem er betonte, seine Tochter zu lieben und an einem Musikstück über seine Gefühle zu arbeiten.

Privat habe sich dadurch jedoch nichts geändert.

"Ich habe schon länger nicht mehr mit ihm gesprochen. Ich habe gar keinen Kontakt mehr zu ihm", stellt die 19-Jährige gegenüber GALA klar.

Während der Kontakt zu ihrem leiblichen Vater abgebrochen ist, erfährt Summer nach eigenen Worten umso mehr Halt in ihrer Patchwork-Familie.

Über den Ehemann ihrer Mutter, Florian Fischer, sagt sie: "Er ist erstmal mein Papa." Er glaube an sie, unterstütze sie bedingungslos und sei ein wichtiger Rückhalt auf ihrem Weg als Sängerin.

"Meine ganze Familie ist so offen und so unterstützend. Ich glaube, das rettet mich irgendwie auch, weil man ist nie allein", so die Newcomerin. Genau diese Unterstützung habe ihr geholfen, den Mut zu finden, ihre Geschichte nun öffentlich zu erzählen.