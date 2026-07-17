Trauriges Geständnis von Summer Terenzi: "Habe gar keinen Kontakt mehr zu ihm"
Berlin - Mit ihrem Song "Daddy Issues" verarbeitet Summer Terenzi (19) die schwierige Beziehung zu ihrem Vater Marc Terenzi (47). Jetzt spricht sie erneut offen über den Kontaktabbruch und macht eine deutliche Ansage.
Nachdem sie den Song angekündigt hatte, veröffentlichte der Sänger ein Video, in dem er betonte, seine Tochter zu lieben und an einem Musikstück über seine Gefühle zu arbeiten.
Privat habe sich dadurch jedoch nichts geändert.
"Ich habe schon länger nicht mehr mit ihm gesprochen. Ich habe gar keinen Kontakt mehr zu ihm", stellt die 19-Jährige gegenüber GALA klar.
Während der Kontakt zu ihrem leiblichen Vater abgebrochen ist, erfährt Summer nach eigenen Worten umso mehr Halt in ihrer Patchwork-Familie.
Über den Ehemann ihrer Mutter, Florian Fischer, sagt sie: "Er ist erstmal mein Papa." Er glaube an sie, unterstütze sie bedingungslos und sei ein wichtiger Rückhalt auf ihrem Weg als Sängerin.
"Meine ganze Familie ist so offen und so unterstützend. Ich glaube, das rettet mich irgendwie auch, weil man ist nie allein", so die Newcomerin. Genau diese Unterstützung habe ihr geholfen, den Mut zu finden, ihre Geschichte nun öffentlich zu erzählen.
Sarah Connor stärkt ihrer Tochter den Rücken
Dass sie ihre Geschichte öffentlich erzählt, habe sie sich lange überlegt. Unterstützung bekam sie dabei von ihrer Mutter. "Wenn du das jetzt brauchst, dann hast du das Recht, darüber zu reden", habe Sarah Connor (46) ihr geraten. Rückblickend ist Summer sicher: "Sie hatte recht."
Für die Nachwuchssängerin sei es wichtig gewesen, zu verstehen, dass sie ihre eigene Geschichte erzählen dürfe – auch wenn dadurch andere Menschen in kein gutes Licht gerückt würden.
"Man sollte sich nicht schlecht fühlen, wenn man etwas teilt, nur weil es die andere Person schlechter dastehen lässt", erklärt sie. Schließlich sei ihr das Erlebte passiert.
Mit "Daddy Issues" wollte Summer aber nicht nur ihre eigenen Gefühle verarbeiten. Sie hoffe auch, anderen Menschen mit ähnlichen Erfahrungen Mut zu machen.
Der Song sei der erste gewesen, den sie über ihren Vater geschrieben habe. "Es hat vor allem mich geheilt", sagt die 19-Jährige.
Titelfoto: IMAGO/Berlinfoto