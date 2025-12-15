Fieser Seitenhieb: Sarah Jane Wollny teilt gegen ihren Ex Tinush Nasri aus
Hückelhoven - Das verflixte siebte Jahr hat auch bei Sarah-Jane Wollny und ihrem Ex-Freund Tinush Nasri zugeschlagen. Nach der Teilnahme bei "Temptation Island VIP" trennte sich das Paar. Jetzt hat sich die 27-Jährige zu einem Seitenhieb gegen ihren Ex hinreißen lassen.
"Glaubt mir, es wird der Tag X kommen, dann werde ich euch alles erzählen, weil es einfach unfair war und ich all das einfach absolut nicht verdient habe", hatte die Tochter von Familienoberhaupt Silvia Wollny (60) schon kurz nach dem Liebes-Aus verlauten lassen.
Auspacken will der Wollny-Sprössling zwar nicht, aber eine kleine Stichelei in Richtung von Tinush kann sie sich nicht verkneifen.
"Ich will nicht schon wieder ein kleines Kind an meiner Seite haben", macht sie am Rande von Kate Merlans (38) großer "Katy's Xmas Wonderland"-Party in Köln gegenüber dem "OK-Magazin" klar.
Ihr sei es bei Männern zuallererst vor allem wichtig, dass sie genau wissen, was sie wollen.
Zudem solle ihr zukünftiger Partner auch bodenständig sein. "Ein schönes Lächeln, eine positive Ausstrahlung, er muss Humor haben", verrät die "Promi Big Brother"-Teilnehmerin außerdem, welche Eigenschaften der Mann haben sollte.
Sarah-Jane Wollny will einen Partner, der Familienmensch ist
Doch das ist nicht alles, was Sarah-Jane von einem möglichen Freund erwartet. Denn aufgrund der Tatsache, dass sie "ganz oft Tante" sei, müsse er "natürlich auch mit Kindern zurechtkommen und ein Familienmensch sein".
Daher solle der zukünftige Partner auch den Spaß ihrer Familie verstehen "und einfach loyal sein und viel Liebe geben können", führt die 27-Jährige weiter aus.
Schon vor wenigen Wochen verriet die Schwester von Estefania (23), Loredana (21) und Co., dass sie unbedingt irgendwann mal Kinder haben wolle.
Auch konkrete Familienplanungen machte sie schon. "Ich sage erst mal eins. Mal schauen, wie es läuft. Aber ich will auf keinen Fall ein Einzelkind. Wenn, dann müssen es mindestens zwei sein", machte sie zudem klar.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/sarah_jane_wollny (Screenshots)