"Streitsüchtige Zicke": Sarah-Jane Wollny rechnet mit Teilnahme bei "Promi Big Brother" ab

Hückelhoven - Sarah-Jane Wollny (27) hat auf ihre Zeit bei " Promi Big Brother " zurückgeblickt und sich nicht mit Kritik zurückgehalten. Die Wollny-Tochter fühlt sich in der Show falsch dargestellt und ließ sogar durchblicken, dass sie ihre Teilnahme an dem Format bereue.

Sarah-Jane Wollny (27) musste "Promi Big Brother" an Tag 10 verlassen, hielt sich nun nach Ende der Ausstrahlung nicht mit Kritik zurück. © Joyn

In einer Fragerunde hatte sich die examinierte Altenpflegerin am Montagabend sämtlichen Fragen ihrer Fans gestellt, die ihrer Community nach ihrer Zeit bei "Promi Big Brother" auf der Seele gebrannt hatten.

Sarah-Jane musste die Show bekanntlich am zehnten Tag verlassen, scheint mit den gezeigten Bildern jedoch alles andere als zufrieden zu sein. Das machte sie deutlich, nachdem ein Follower von ihr wissen wollte, warum sie während der Ausstrahlung eigentlich "immer so schlecht drauf" gewesen sei.

"Ich selber hab mir die Show nicht angeguckt, weil ich einfach Angst habe, noch enttäuschter und wütender zu sein als jetzt schon", begann die Wollny-Tochter ihre Sicht der Dinge zu schildern und erklärte, dass der Sender "nur das Negative" von ihr gezeigt habe, sie "somit einfach falsch dargestellt wurde".

"In dem Sinne kennen mich die Leute jetzt als die Streitsüchtige, die Zicke, die immer nur meckert, die immer nur motzt, aber die schönen Momente fehlen halt oder die klärenden, erwachsenen Gespräche, die man hatte", kritisierte Sarah-Jane.