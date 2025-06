"Fühl mich fehl am Platz": Sarah-Jane Wollny macht Fans ehrliches Geständnis

Hückelhoven - Seit ihrer Teilnahme an der Treuetest-Show " Temptation Island " ist Sarah-Jane Wollny (26) immer häufiger auch auf Events zu sehen, auf denen sich zahlreiche Influencer tummeln. Wohl fühlt die Wollny-Tochter sich auf diesen Veranstaltungen aber nicht wirklich, wie sie nun gestand. Doch nicht nur das!

Alles in Kürze

Sarah-Jane Wollny (26) offenbarte ihren Fans kürzlich, dass sie sich auf Influencer-Events eher weniger wohlfühlt. © Instagram/sarah_jane_wollny

Sarah-Jane hält ihre mehr als 300.000 Fans seit der Trennung von Ex-Freund Tinush Nasri fast täglich auf ihrem Instagram-Kanal auf dem Laufenden - und gab dabei schon mehrmals kleine Einblicke von Events, auf die sie eingeladen worden war.

Während die 26-Jährige dabei immer in die Kamera gestrahlt und augenscheinlich tolle Abende verbracht hatte, verriet sie ihren Anhängern nun in einer Insta-Fragerunde, dass sie sich erst noch an den dortigen Trubel und die vielen fremden Menschen gewöhnen muss.

"Puh, wenn ich ehrlich bin, fühle ich mich am Anfang unwohl und fehl am Platz", gestand Sarah-Jane am Dienstag nämlich auf die Frage eines Followers, wie es ihr auf derartigen Veranstaltungen erginge.

Dabei machte die TV-Bekanntheit, die bereits seit dem frühen Kindesalter mit der familieneigenen Doku-Soap "Die Wollnys" im TV zu sehen ist, noch ein weiteres Geständnis!