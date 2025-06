Sarah-Jane Wollny bricht Schweigen: Darum hat sie ihren Kroatien-Trip wirklich beendet

Hückelhoven - Wenige Tage, nachdem Sarah-Jane Wollny (26) ihren Party-Urlaub in Kroatien vorzeitig abgebrochen hatte, hat die Reality-Bekanntheit verraten, was sie zu dem drastischen Schritt bewegt hat.

Alles in Kürze

"Ich habe meinen Teil mit der Werbung gemacht und komme dann da an - und es ist keine Unterkunft für mich da", klagt die 26-Jährige. Erst nachdem sie drei Stunden abgewartet hatte, sei sie dann "in einer Villa abgeliefert" worden.

Doch genau das sorgte am vergangenen Freitag für einen Eklat!

Demnach sei sie in Kroatien zu zwei Festivals eingeladen worden. Als Ausgleich dafür, dass sie in den sozialen Medien kräftig die Werbetrommel für die Events rührte, sei ihr dabei jeweils eine Unterkunft zur Verfügung gestellt worden.

Bislang wollte Sarah-Jane zu ihren Beweggründen schweigen, am Dienstag aber hat die Tochter von Wollny-Matriarchin Silvia (60) ihr Schweigen endlich gebrochen - und in ihrer Instagram -Story Stellung zum Abbruch des Trips bezogen.

Eigentlich wollte Sarah-Jane bei den Festivals in Kroatien gehörig auf den Putz hauen. © Instagram/sarah_jane_wollny (Screenshot)

Doch hier direkt der nächste Schock: Ihre neue Behausung sei "komplett verdreckt" gewesen, berichtet die Ex-"Temptation Island VIP"-Kandidatin und führt aus: "Die Küche, der Kühlschrank, die Toilette - einfach absolut widerlich [...]! Ihr müsst verstehen: Ab dem Zeitpunkt, wo ich in die Villa reingekommen bin, habe ich mich so unwohl und eklig gefühlt. Das war einfach absolut gar nichts für mich!"

Den Veranstalter habe sie zu diesem Zeitpunkt zu allem Überfluss auch nicht erreichen können.

Erst am Abend habe dieser sich letztlich blicken lassen, die Sorgen und Nöte der 26-Jährigen aber nicht ernst genommen, so die Wollny-Tochter weiter: "Er hat mich einfach ausgelacht."

Das sei für sie der letzte Tropfen gewesen, der das Fass endgültig zum Überlaufen gebracht hatte, verrät Sarah-Jane. "Da war schon klar: Ich fliege den nächsten Tag zurück. Ich lasse so nicht mit mir umgehen!"