Ihre Familie gibt ihr Halt: Sarah-Jane Wollny spricht offen über weitere Krankheit
Hückelhoven - Jetzt komm es ganz dicke für Sarah-Jane ^(27)! Die Wollny-Tochter hat nämlich eine weitere Krankheit öffentlich gemacht.
Bereits vor wenigen Wochen hat die 27-Jährige angekündigt, dass sie aufgrund ihrer starken Gewichtszunahme einen Arzt aufsuchen wolle, da sie Sorge habe, dass eine medizinische Ursache der Grund dafür sei. Daher sei es ihr Wunsch gewesen, sich auf Lipödem testen zu lassen.
Inzwischen ist ihre Vermutung auch bestätigt worden, doch "mit dieser Diagnose habe ich wirklich nicht gerechnet", lässt die Tochter von Silvia Wollny (61) wissen.
Vielmehr sei sie davon ausgegangen, dass man ihr lediglich mitteile, dass sie eine entsprechende Veranlagung habe oder vielleicht zu viele Süßigkeiten esse.
Wie sehr Sarah-Jane die neue Situation beschäftigt, macht die 27-jährige TV-Bekanntheit selbst klar. "Ich bin auch ein bisschen überfordert", gibt die ehemalige "Temptation Island"-Teilnehmerin offen zu.
Glücklicherweise könne sie sich auf ihre Familie verlassen, die Sarah-Jane dabei helfe, mit der Diagnose umzugehen.
Sarah-Jane Wollny litt an Depressionen
Daher habe sie auch die Nähe zu ihren Liebsten gesucht, um die Gedanken zu sortieren und einen klaren Kopf zu bekommen.
Das Lipödem ist eine chronische, meist genetisch bedingte Fettverteilungsstörung, die fast nur Frauen betrifft. Häufig führt die Krankheit zu Fettansammlungen an Beinen, Hüften und dem Gesäß.
Erst vor wenigen Wochen gestand die Schwester von Sarafina (31), Estefania (24), Loredana (22) und Co., dass sie jüngst unter schweren Depressionen gelitten habe.
Schuld daran seien die Vertrauensbrüche bei "Temptation Island VIP" durch Ex-Partner Tinush gewesen, die tiefe Spuren hinterlassen hätten.
"Ich war dumm und naiv. Ich war sehr verletzt, sehr enttäuscht, wurde dort vor Ort auch gebrochen", offenbarte die 27-Jährige, die sich in ihrer schwierigsten Zeit immer mehr zurückgezogen, jedoch keine professionelle Unterstützung in Anspruch genommen habe.
"Ich habe mich da selber wieder rausgekämpft, ohne ärztliche Hilfe oder sowas", so Sarah-Jane, die auch damals schon großen Halt durch ihre Familie erfahren habe.
Ihre Liebsten dürften jetzt auch eine große Rolle spielen, damit die TV-Bekanntheit durch die neueste Diagnose nicht wieder in alte Muster verfällt.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/sarah_jane_wollny (Screenshots)