Ihre Familie gibt ihr Halt: Sarah-Jane Wollny spricht offen über weitere Krankheit

Hückelhoven - Jetzt komm es ganz dicke für Sarah-Jane ^(27)! Die Wollny -Tochter hat nämlich eine weitere Krankheit öffentlich gemacht.

Sarah-Jane Wollny (27) hat mit einem Lipödem zu kämpfen. © Bildmontage: Instagram/sarah_jane_wollny (Screenshots)

Bereits vor wenigen Wochen hat die 27-Jährige angekündigt, dass sie aufgrund ihrer starken Gewichtszunahme einen Arzt aufsuchen wolle, da sie Sorge habe, dass eine medizinische Ursache der Grund dafür sei. Daher sei es ihr Wunsch gewesen, sich auf Lipödem testen zu lassen.

Inzwischen ist ihre Vermutung auch bestätigt worden, doch "mit dieser Diagnose habe ich wirklich nicht gerechnet", lässt die Tochter von Silvia Wollny (61) wissen.

Vielmehr sei sie davon ausgegangen, dass man ihr lediglich mitteile, dass sie eine entsprechende Veranlagung habe oder vielleicht zu viele Süßigkeiten esse.

Wie sehr Sarah-Jane die neue Situation beschäftigt, macht die 27-jährige TV-Bekanntheit selbst klar. "Ich bin auch ein bisschen überfordert", gibt die ehemalige "Temptation Island"-Teilnehmerin offen zu.

Glücklicherweise könne sie sich auf ihre Familie verlassen, die Sarah-Jane dabei helfe, mit der Diagnose umzugehen.