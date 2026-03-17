Vom Personal belästigt: Jetzt liefert Sarah-Jane Wollny krasse Details zu Urlaubs-Fail im Luxus-Hotel

Hückelhoven - Sarah-Jane Wollny (27) kehrte vor einigen Tagen aus dem Urlaub zurück und verriet ihren Fans schon da, dass die Zeit in dem Luxus-Hotel leider alles andere als erholsam ablief. Nun offenbarte die Reality-TV-Teilnehmerin auch, wieso - und lieferte einige unschöne Einblicke in die Zeit.

Sarah-Jane Wollny kehrte vor wenigen Tagen aus dem Urlaub zurück, erholsam war ihre Zeit in dem Fünf-Sterne-Hotel aber nicht. © Instagram/sarah_jane_wollny

Es sollten entspannte Tage unter Palmen werden. Statt Erholung ereilte Sarah-Jane während ihrer Auszeit in der Dominikanischen Republik jedoch ein Ärgernis nach dem nächsten, wie sie am Montagabend nun ausführlich in einer Instagram-Fragerunde erklärte.

Dort hatten ihre Anhänger jetzt konkreter wissen wollen, warum die 27-Jährige heilfroh war, das Fünf-Sterne-Luxushotel endlich verlassen zu haben und zurück in Deutschland zu sein, wie sie bereits auf ihrem Kanal erklärt hatte.

So stellte sie klar, das Hotel "absolut nicht empfehlen zu können", denn dieses werde dem Preis, den es von seinen Gästen verlange, absolut nicht gerecht, wie sich die Wollny-Tochter ärgerte und gleich mehrere Gründe lieferte.

"Die Mitarbeiter sind sehr aufdringlich, man fühlt sich als Frau sehr unwohl dort", berichtete die TV-Bekanntheit und ließ auch nicht unerwähnt, dass man das Resort als Gast nicht verlassen könne, weil es in der Gegend "zu gefährlich" sei. Doch damit nicht genug!