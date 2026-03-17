"Hoffnung stirbt zuletzt": Wollny-Tochter gibt nach Rückzug schwere Erkrankung zu
Ratheim - Während sich Teile ihrer Familie derzeit mal wieder via Social Media zoffen, ist es um Sarah-Jane Wollny zuletzt sehr still geworden. Jetzt gestand die 27-Jährige, dass eine ernste Erkrankung dahintersteckte.
In einem bewegenden Gespräch mit Promi-Wahrsagerin Lilo von Kiesenwetter zeigte sich die TV-Bekanntheit ("Die Wollnys") so verletzlich wie noch nie und offenbarte dabei, jüngst unter schweren Depressionen gelitten zu haben.
Vor allem die Vertrauensbrüche bei "Temptation Island VIP" durch Ex-Partner Tinush hatten tiefe Spuren hinterlassen. "Ich war dumm und naiv. Ich war sehr verletzt, sehr enttäuscht, wurde dort vor Ort auch gebrochen", erklärte Sarah-Jane in "Lilos Sternenhimmel - Der kosmische Reality-TV-Check".
Das toxische Verhalten auf der Skandal-Insel der Versuchung habe letztendlich ihre Seele zerstört. Aus diesem Grund fasste die Blondine den klaren Entschluss: "Ich werde ihn auch nicht mehr in mein Leben lassen!" Dies sei für sie "die größte Prüfung".
In ihrer schwersten Zeit zog sich die Tochter von Silvia Wollny (61) immer mehr zurück, nahm aber keine professionelle Unterstützung in Anspruch. Dazu merkte sie in der "YouTube"-Show an: "Ich habe mich da selber wieder rausgekämpft, ohne ärztliche Hilfe oder so was."
Was ihr damals den meisten Halt gab? Ihre Familie! "Ich habe mich immer an meinen Nichten und Neffen festgehalten, um eben noch heute hier zu sein", offenbarte Sara-Jane im Deep-Talk mit Lilo von Kiesenwetter.
Sarah-Jane Wollny: "Ich kann auch anders als lieb und nett sein!"
Trotz dieser sehr dunklen Phase in ihrem noch jungen Leben gibt sich die ehemalige "Promi Big Brother"-Teilnehmerin nicht auf, sondern blickt nach vorn: "Die Hoffnung stirbt zuletzt", betonte sie entschlossen.
Anschließend hob die 27-Jährige noch deutlich hervor, dass sie sich für ihre Verletzlichkeit kein bisschen schäme. Im Reality-Geschäft sei sie oft mit Härte, Druck und Erwartung konfrontiert worden. Umso wichtiger sei es für sie, ihre eigenen "zwei Seiten" zu leben.
"Und wenn du mich zur Weißglut bringst, dann kann ich auch anders als lieb und nett sein. Das ist so und dazu stehe ich", fügte sie erklärend hinzu.
Der Astrologe Alexander Kopitkow deutete im Anschluss noch ihr Horoskop und sah ein echtes "Löwenherz".
Sarah-Janes größte Stärke sei ihre tiefe Verbundenheit zur Familie. Da musste selbst die Blondine lachen: "Meine Familie ist doch verrückt. Sag es doch so, wie es ist. Wir haben doch alle einen an der Pfanne."
Solltet Ihr selbst von Depressionen betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Titelfoto: Instagram/sarah_jane_wollny (Screenshot)