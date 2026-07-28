Nach Festival-Wochenende: Sarah-Jane Wollny platzt wegen Bodyshaming der Kragen
Hückelhoven - Sarah-Jane Wollny (27) ist stinksauer. Nach ihrem Besuch beim Open Beatz Festival sieht sich die Wollny-Tochter mit fiesen Bodyshaming-Kommentaren konfrontiert.
Die 27-Jährige hatte erst vor rund zwei Wochen eine Lipödem-OP an ihren Beinen durchführen lassen und konnte daher nur eingeschränkt feiern. Doch noch mehr als die Schmerzen belasteten sie die Reaktionen im Netz.
Unter einem Reel habe sie zahlreiche negative Kommentare zu ihrem Körper und ihrem Outfit gelesen. Dabei könne sie die Kritik überhaupt nicht nachvollziehen.
"Leute, es war immer noch ein Festival und ich ziehe das an, worin ich mich wohlfühle", stellt sie in ihrer Instagram-Story klar. Besonders verletzend sei für sie, dass viele ihre Erkrankung offenbar völlig ausblenden.
"Warum nimmt man sich dann die Frechheit und Dreistigkeit raus und kritisiert einen anderen kranken Körper?", fragte sie in die Kamera. Schließlich gehe sie mit ihrem Lipödem offen um und befinde sich weiterhin in Behandlung.
Zudem fühle sie sich aktuell selbst nicht wohl und wünsche sich gerade deshalb mehr Rücksicht. "Es ist sehr belastend für einen selber und es ist nicht schön, es dann noch von wildfremden Menschen, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben, aufs Butterbrot geschmiert zu bekommen."
Trotz allem: Sarah-Jane zieht positives Festival-Fazit
Bis auf die negativen Kommentare blickt Sarah-Jane grundsätzlich positiv auf das Festival zurück. Zwar seien ihre Beine nach den vielen gelaufenen Kilometern wieder blau geworden und Tanzen sei kaum möglich gewesen, bereut habe sie den Ausflug aber nicht.
Zuvor hatte die hauptberufliche Altenpflegerin lange hin und her überlegt, ob sie überhaupt gehen soll. Ihre Begleitung hatte Sarah-Jane fallen lassen, sodass sie auf sich alleine gestellt war.
Im Nachhinein sei sie aber froh, den Schritt gewagt zu haben. Besonders gerührt zeigte sie sich von der Unterstützung anderer Reality-Stars, die sie vor Ort nicht alleine gelassen hätten.
Für sie steht deshalb schon jetzt fest: "Nächstes Jahr bin ich auf jeden Fall wieder dabei. Dann aber fit und dann kann ich auch tanzen."
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/