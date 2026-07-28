Nach Festival-Wochenende: Sarah-Jane Wollny platzt wegen Bodyshaming der Kragen

Hückelhoven - Sarah-Jane Wollny (27) ist stinksauer. Nach ihrem Besuch beim Open Beatz Festival sieht sich die Wollny-Tochter mit fiesen Bodyshaming-Kommentaren konfrontiert.

In ihrer Instagram-Story rechnet Sarah-Jane Wollny (27) mit den fiesen Kommentaren nach dem Festival ab. © Bildmontage: Instagram/ sarah_jane_wollny

Die 27-Jährige hatte erst vor rund zwei Wochen eine Lipödem-OP an ihren Beinen durchführen lassen und konnte daher nur eingeschränkt feiern. Doch noch mehr als die Schmerzen belasteten sie die Reaktionen im Netz.

Unter einem Reel habe sie zahlreiche negative Kommentare zu ihrem Körper und ihrem Outfit gelesen. Dabei könne sie die Kritik überhaupt nicht nachvollziehen.

"Leute, es war immer noch ein Festival und ich ziehe das an, worin ich mich wohlfühle", stellt sie in ihrer Instagram-Story klar. Besonders verletzend sei für sie, dass viele ihre Erkrankung offenbar völlig ausblenden.

"Warum nimmt man sich dann die Frechheit und Dreistigkeit raus und kritisiert einen anderen kranken Körper?", fragte sie in die Kamera. Schließlich gehe sie mit ihrem Lipödem offen um und befinde sich weiterhin in Behandlung.

Zudem fühle sie sich aktuell selbst nicht wohl und wünsche sich gerade deshalb mehr Rücksicht. "Es ist sehr belastend für einen selber und es ist nicht schön, es dann noch von wildfremden Menschen, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben, aufs Butterbrot geschmiert zu bekommen."