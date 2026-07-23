Sarah-Jane Wollny hat genug: Unter diese Beziehung setzt sie Schlussstrich
Hückelhoven - Sarah-Jane Wollny (27) hat die Schnauze voll davon, geghostet zu werden. Auf Instagram lässt die Tochter von Silvia Wollny ihren Frust jetzt raus.
In einem Video erklärt Sarah-Jane ihren Fans die Situation. Sie sei zu einem Festival eingeladen worden und habe daraufhin jemanden gefragt, ob diese Person sie begleiten möchte.
Ihre Bekanntschaft habe zunächst zugesagt. Doch nun, wo das Event wo der Tür stehe, melde sie sich einfach nicht mehr - und das offenbar nicht zum ersten Mal.
Ein Verhalten, dass die Wollny-Tochter nicht länger tolerieren will. "Ich werde nie verstehen, wie man jemanden einfach im Ungewissen lassen kann, obwohl eine ehrliche Nachricht nur wenige Sekunden kostet", so Sarah-Jane über ihren Frust.
Für Sarah-Jane gehört zu einem respektvollen Umgang dazu, den anderen nicht im Ungewissen zu lassen. Deshalb sucht sie die Schuld inzwischen nicht mehr bei sich selbst.
"Ghosting sagt oft mehr über den anderen aus als über den Menschen, der auf eine Antwort wartet", schreibt sie dazu.
Sarah-Jane zieht ihre Konsequenzen
Trotz der Enttäuschung will Sarah-Jane sich ihr Wochenende nicht nehmen lassen. Sie wird das Festival nun alleine besuchen.
"Ich gehe trotzdem. Alleine. Nicht, weil niemand mit mir gehen wollte, sondern weil ich mir selbst nie wieder erlauben werde, mein Leben von der Entscheidung eines anderen abhängig zu machen", erklärt sie.
Um wen es sich handelt, verrät die 27-Jährige nicht. Allerdings macht sie deutlich, dass sie von der Person inzwischen bereits zum dritten Mal verletzt wurde.
Dass sie ihr überhaupt noch eine Chance gegeben hat, begründet Sarah-Jane so: Sie glaube daran, dass Menschen aus ihren Fehlern lernen können. "Ich sehe oft zuerst das Gute – selbst dann, wenn andere mir längst das Gegenteil gezeigt haben".
Dieses Mal habe sie ihre Antwort jedoch endgültig bekommen. "Manchmal liegt die größte Stärke nicht darin, festzuhalten, sondern loszulassen und trotzdem weiterzugehen. Und genau das werde ich tun", so die Wollny-Tochter fest entschlossen.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/sarah_jane_wollny