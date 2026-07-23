Sarah-Jane Wollny hat genug: Unter diese Beziehung setzt sie Schlussstrich

Hückelhoven - Sarah-Jane Wollny (27) hat die Schnauze voll davon, geghostet zu werden. Auf Instagram lässt die Tochter von Silvia Wollny ihren Frust jetzt raus.

Sarah-Jane Wollny spricht auf Instagram offen über eine erneute Enttäuschung und erklärt, warum sie jetzt einen Schlussstrich zieht. © Bildmontage: Instagram/sarah_jane_wollny

In einem Video erklärt Sarah-Jane ihren Fans die Situation. Sie sei zu einem Festival eingeladen worden und habe daraufhin jemanden gefragt, ob diese Person sie begleiten möchte.

Ihre Bekanntschaft habe zunächst zugesagt. Doch nun, wo das Event wo der Tür stehe, melde sie sich einfach nicht mehr - und das offenbar nicht zum ersten Mal.

Ein Verhalten, dass die Wollny-Tochter nicht länger tolerieren will. "Ich werde nie verstehen, wie man jemanden einfach im Ungewissen lassen kann, obwohl eine ehrliche Nachricht nur wenige Sekunden kostet", so Sarah-Jane über ihren Frust.

Für Sarah-Jane gehört zu einem respektvollen Umgang dazu, den anderen nicht im Ungewissen zu lassen. Deshalb sucht sie die Schuld inzwischen nicht mehr bei sich selbst.

"Ghosting sagt oft mehr über den anderen aus als über den Menschen, der auf eine Antwort wartet", schreibt sie dazu.