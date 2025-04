Sarah-Jane Wollny blüht nach Trennung auf: Hier zeigt sie ihren neuen Look

Sarah-Jane Wollny (26) scheint nach der Trennung von Freund Tinush regelrecht aufzublühen. © Instagram/sarah_jane_wollny

Das zeigte die Wollny-Tochter ihren mehr als 290.000 Instagram-Fans anhand ihrer jüngsten Beiträge und Storys, in denen sie stets ihr schönstes Lächeln für ihre Anhänger aufgelegt hatte und in die Kamera strahlte - so auch am Montagabend.

Was beim neuesten Post, der auf dem Kanal der Blondine online ging, sofort auffiel: Sarah-Jane hat sich seit der Trennung optisch verändert, denn die ehemalige "Temptation Island VIP"-Kandidatin stattete kürzlich dem Friseur ihres Vertrauens einen Besuch ab und wagte dabei etwas Neues.

Ihr immer noch langes Haar fällt der 26-Jährigen seither gestuft und etwas gekürzt über die Schultern - für die Wollny-Tochter bereits eine beachtliche Veränderung, wie sie verriet. "Leute, ich hatte noch nie so kurze Haare für meine Verhältnisse", hatte Sarah-Jane hinterher offenbart.

Nachdem Tinushs Entschluss, die knapp fünfjährige Beziehung der beiden Mitte April zu beenden, Sarah-Jane nach eigenen Angaben zunächst "den Boden unter den Füßen weggerissen" hatte, scheint sie den ersten Trennungsschmerz inzwischen einigermaßen verdaut zu haben.

Und das blieb auch von ihren Fans nicht unbemerkt!